تكنولوجيا: لينوفو تستعد لإطلاق جهاز Legion Y700 قريباً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدار جديد من الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب، ولقد شاركت العملاق الصيني إعلان تشويقي يؤكد خطط الشركة لإطلاق Legion Y700 قريباً.

لم يكشف الإعلان التشويقي الذي نشر من لينوفو اليوم عن الكثير من التفاصيل حول جهاز Legion Y700 المرتقب، إلا أن الإعلان التشويقي يؤكد على أن هذا الإصدار ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد خلال الفترة القادمة.

ولقد ظهر الجهاز اللوحي مؤخراً في قاعدة بيانات Geekbench 5، كما أوضحت تفاصيل جاءت من “Digital Chat Station” بعض التفاصيل حول هذا الإصدار.

ولقد أكدت التسريبات المسربة على أن جهاز Y700 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

أيضاً سجل الجهاز 2209 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و6509 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أي يأتي بتحسينات في الآداء مقارنة بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الإصدار السابق.

وتشير التوقعات إلى خطط لينوفو لإطلاق جهاز Legion Y700 في حدث يعقد قبل نهاية هذا العام، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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