شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن GPT- Next القادم.. أقوى 100 مرة من GPT-4 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تاداو ناجازاكي، الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI" اليابان، بعض الاكتشافات المذهلة أثناء حضوره قمة KDDI 2024، وقال إن GPT-Next سيكون أقوى 100 مرة من GPT-4.

وبحسب ما ورد، سيستخدم النموذج نسخة أصغر من مشروع Strawberry الغامض من OpenAI، استنادًا إلى التقارير، ينبع التعزيز في أداء GPT-Next من البنية الأفضل وليس من الكم الهائل من موارد الحوسبة.

وفي القمة، أكد الرئيس التنفيذي مجددًا التزام OpenAI بالاتصالات والذكاء الاصطناعي، وقد أوجز أعمال مركز الذكاء الاصطناعي وشارك بآرائه حول نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الذي سيتم الإعلان عنه في المستقبل، وهذا النموذج، حسب قوله، يسمى GPT-Next.

وفي هذا الحدث، قال ناجاساكي إن عدد مستخدمي ChatGPT النشطين تجاوز 200 مليون حتى نهاية أغسطس، وقال إنه أسرع برنامج في التاريخ يصل إلى 100-200 مليون مستخدم نشط في نفس الوقت، مسلطًا الضوء على أنه لم يكن هناك برنامج يسمح للمستخدمين بتجربة الذكاء الاصطناعي بهذه "الطريقة سهلة الاستخدام"، وقال ناجازاكي أيضًا إن ChatGPT Enterprise تشهد زيادة في عدد الشركات التي تعتمدها.

اعتبارًا من الآن، لدى OpenAI حوالي 2000 موظف حول العالم، نصفهم يشاركون في تطوير الذكاء الاصطناعي، وبخلاف اليابان لدى OpenAI قواعد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وعندما سُئلت عن سبب اختيار اليابان لتكون أول قاعدة لـ OpenAI في آسيا، أجابت ناجازاكي قائلة إن اليابان لديها تاريخ من الرغبة في متابعة الابتكار والتقنيات الجديدة.

وتحدث في كلمته أيضًا عن مستقبل نموذج الذكاء الاصطناعي "سلسلة GPT" ومقارنته بـ GPT-3 وGPT-4، وقال إنه على عكس البرامج التقليدية، فإن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تنمو بشكل كبير ولهذا السبب، ترغب OpenAI في دعم إنشاء عالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن.