شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الانضمام إلى اجتماع Microsoft Teams فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الاجتماعات الافتراضية أكثر شيوعًا في السنوات القليلة الماضية،و تساعد هذه المكالمات التي تتكون غالبًا من الصوت والفيديو، في التواصل في وقت حيث تمتلك العديد من المؤسسات موظفين في الموقع وموظفين عن بُعد، وإذا كانت مؤسستك تستخدمها، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية استخدام Microsoft Teams.

ما يهدف إليه Microsoft Teams (والخدمات المماثلة له) هو جعل الاجتماع ممكنًا بغض النظر عن مكان وجودك أو ما تفعله، مما يعني أن هناك طرقًا متعددة للانضمام ومجموعة متنوعة من الأجهزة التي يمكنك استخدامها.

فيما يلي طرق الانضمام إلى اجتماع Microsoft Teams.

انضم باستخدام الرابط

يمكن لصديق أو زميل إضافتك إلى اجتماع Teams سواء كان لديك حساب Microsoft أم لا، عند دعوتك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط للمكالمة.

الخطوة 1: اضغط فوق الرابط الموجود في البريد الإلكتروني لبدء عملية الانضمام إلى المكالمة.

الخطوة 2: بناءً على الجهاز الذي تستخدمه، سيتم نقلك إلى شاشة حيث يمكنك اختيار كيفية الانضمام، تتضمن الخيارات تنزيل تطبيق سطح مكتب لنظام التشغيل macOS أو Windows ، أو استخدام تطبيق Teams، أو الاستمرار في المتصفح.

الخطوة 3: أيًا كانت الطريقة التي تختارها، ستبدأ الشاشة التالية في توصيلك بالمكالمة، للمتابعة قد تحتاج إلى تحديث بعض الأذونات لمنح Teams حق الوصول إلى الكاميرا والميكروفون.

الخطوة 4: بمجرد منح الإذن، ستتمكن من تعديل إعدادات الصوت والفيديو قبل الانضمام إلى المكالمة، وإذا كان لديك ميكروفونات وكاميرات متعددة، فيمكنك اختيار الميكروفون والكاميرا التي ترغب في استخدامها.

بمجرد إدخال اسمك والضغط على زر الانضمام الآن ، سيتم إرسال طلبك للانضمام إلى المكالمة إلى المنظم للتأكيد، وسيتم قبولك.