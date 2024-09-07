تكنولوجيا: إطلاق HMD Fusion كهاتف ذكي محدود التكلفة #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد HMD Fusion أحدث هاتف ذكي من HMD Global، وعلى الرغم من سعره ومواصفاته متوسطة المدى، فإنه من المفترض أن يصل إلى قائمة الهواتف الذكية الأكثر إثارة للاهتمام التي تم إصدارها في عام 2024.

ومثل سلسلة Moto Z، يمكن لـ HMD Fusion الحصول على ميزات جديدة عن طريق استبدال الحافظة بمجموعة متنوعة من الحافظات الوظيفية تسمى Fusion Outfits. يتم ربط هذه الحافظات بالجزء الخلفي من HMD Fusion عبر دبابيس ذكية في الجزء السفلي من الهاتف.

تتضمن بعض الأغطية علبة بها ضوء حلقي لمدونات الفيديو والبث المباشر؛ حافظة متينة تضيف مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، وشحن لاسلكي، وتوافق الضغط والتحدث وزر الطوارئ؛ وحالة تضيف الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

ستبدأ HMD في بيع Fusion Outfits في وقت لاحق من الربع الرابع من هذا العام.

بالإضافة إلى Fusion Outfits، أصدرت HMD أيضًا مجموعة أدوات Fusion Development Toolkit التي تحتوي على ملف CAD حتى يتمكن الأشخاص من طباعة تصميماتهم الخاصة ثلاثية الأبعاد.

عندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فإن هاتف HMD Fusion هو هاتف ذكي ذو ميزانية محدودة يحتوي على شاشة HD+ بحجم 6.56 بوصة وتردد 90 هرتز مع فتحة مركزية للكاميرا الامامية بدقة 50 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 4 Gen 2 مع 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع.

يوجد في الجزء الخلفي من الهاتف كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل.

يحتوي HMD Fusion على مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ودعم NFC، وتصنيف IP54، وبطارية 5000 مللي أمبير، ودعم الشحن السلكي السريع بقوة 33 واط.

يأتي الهاتف مزودًا بنظام Android 14 ومن المقرر أن يتلقى ترقيتين لنظام التشغيل وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية. ومثل HMD Skyline يمكن إصلاح HMD Fusion بسهولة وستكون أجزائه متاحة للشراء من iFixit.

يأتي الهاتف بسعر يبدأ من 249 يورو . لقد تم الكشف عن أن الهاتف سيشق طريقه إلى الولايات المتحدة لاحقًا، ولكن لا توجد معلومات حول السعر حتى الآن.

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