تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم هاتف Xiaomi 14T Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي للأسواق قريباً سلسلة هواتف Xiaomi 14T، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Xiaomi 14T Pro.

أكدت أحدث التقارير على خطط شاومي لعقد حدث لاحقاً هذا الشهر لكشف النقاب عن سلسلة Xiaomi 14T، ولقد أوضحت الصور ثلاثية الأبعاد تصميم التي جاءت من “PassionateGeekz” التصميم الجديد المميز لكاميرة هذا الإصدار.

وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن دعم Xiaomi 14T Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية على غرار الإصدار السابق من السلسلة.

من جانب أخر يختلف ترتيب إعدادات الكاميرة والفلاش عن الإصدار السابق، حيث تتميز إعدادات الكاميرة بترتيب مربع في 14T Pro، على عكس تصميم المثلث الذي قدم في Xiaomi 13T Pro.

أيضاً تظهر علامة “Leica” التجارية في منتصف إعدادات الكاميرة كبديل للجزء الأيسر من وحدة الكاميرة، من جانب أخر تظهر حواف بتصميم نحيف في محيط الشاشة على غرار إصدار الشركة السابق، كما يأتي الإصدار الجديد بنفس الأزرار التي قدمت في إصدار 13T Pro.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على أن هاتف Xiaomi 14T Pro يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 899 يورو، ولقد رصد الهاتف في منصة Geekbench بحجم شاشة 6.67 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 144Hz.

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