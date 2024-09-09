شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعر هاتفى iPhone 16 و iPhone 16 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple اليوم عن iPhone 16 مقاس 6.1 بوصة و iPhone 16 Plus مقاس 6.7 بوصة، مع ميزة جديدة رئيسية وهي التحكم في الكاميرا عبر زر على جانب الأجهزة.

وسيأتي iPhone القياسي بشاشة مقاس 6.1 بوصة بينما سيحصل iPhone 16 Plus الأكبر على شاشة مقاس 6.7 بوصة - بنفس أحجام جيل iPhone 15. لكن شاشات زوج iPhone 16 يمكن أن تصل إلى 2000 شمعة من ذروة السطوع وتصبح باهتة مثل 1 شمعة.

يتبع 16 نفس التصميم العام مثل 15، مع إطار مربع، وزجاج خلفي يسمح بالشحن اللاسلكي MagSafe، وفتحة Apple Dynamic Island العلوية لإيواء الكاميرا الأمامية وأجهزة استشعار Face ID، ومنفذ شحن / بيانات USB-C في قاعدته. في حين أن العودة إلى العدسات الخلفية المحاذية رأسياً قد تبدو وكأنها إعادة غريبة لعنصر تصميم انتقلت منه Apple، فإن العودة إلى الوراء منطقية لدعم أفضل للفيديو المكاني على Apple Vision Pro.

يبدأ سعر iPhone 16 من 799 دولارًا مع سعة تخزين 128 جيجابايت ويبدأ سعر iPhone 16 Plus من 899 دولارًا بنفس تكوين التخزين.