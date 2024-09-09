شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابل تعلن عن إصدار هاتف iPhone 16 Pro.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ابل عن تشكيلة هواتف ايفون 16 برو في حدث المنتجات الذي أقيم يوم الاثنين، وتتميز الهواتف الذكية الرائدة الجديدة للشركة بشاشات أكبر قليلاً في كلا الطرازين: 6.3 بوصة في ايفون 16 برو و6.9 بوصة في ايفون 16 برو ماكس (ارتفاعًا من 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي في ايفون 15 برو و15 برو ماكس).

وصُنعت أجسام الهواتف من التيتانيوم، ويأتي بأربعة ألوان: الأسود والأبيض والطبيعي و"تيتانيوم صحراوي" جديد، كما يحتوي على زر التحكم في الكاميرا الجديد في تشكيلة ايفون 16، وتزعم شركة ابل أيضًا أن ايفون 16 برو ماكس يتمتع "بأفضل عمر بطارية على الإطلاق في ايفون".

تأتي تشكيلة ايفون 16 برو مع شريحة A18 Pro، مع محرك عصبي مكون من 16 نواة تقول إنه سيقدم "أداءً مذهلاً" لميزات Apple Intelligence، بما في ذلك أداء أسرع بنسبة 15 بالمائة من ايفون 15 برو، كما تم تحسين أداء الرسومات بفضل وحدة معالجة الرسوميات سداسية النواة التي تزيد سرعتها بنسبة 20 بالمائة وتسمح بسرعات USB أسرع

تطلق Apple هذه الهواتف الجديدة مع دفعها نحو الذكاء الاصطناعي من خلال ميزات Apple Intelligence، والتي من المقرر أن يتوفر بعضها في الإصدار التجريبي في أكتوبر، (تزعم الشركة أن جميع هواتف iPhone الجديدة هذا العام تم تصميمها "من البداية" لـ Apple Intelligence) مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، يعد الذكاء الاصطناعي محورًا كبيرًا لشركة Apple هذا العام، وقد عرضت الشركة بالفعل العديد من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أحدث مؤتمر للمطورين العالميين، بما في ذلك Siri المحدث والتكامل مع ChatGPT من OpenAI.

كانت الميزات الكبيرة لمجموعة iPhone 15 Pro هي الهياكل المصنوعة من التيتانيوم وزر الحركة. كما تحولت Apple من Lightning إلى USB-C مع iPhone 15 Pro، ولكن USB-C جاء أيضًا إلى طرازات iPhone 15 القياسية أيضًا.



ايفون 16 برو



ايفون 16 برو الجديد



ايفون 16 برو