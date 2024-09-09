شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر هاتف iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max وموعد الحجز والطرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ابل عن سلسلة ايفون 16 بالكامل في حدث "Glowtime" اليوم الإثنين، ووفقًا للرئيس التنفيذي تيم كوك، فإن الهواتف الجديدة "مبنية حول ذكاء أبل من الألف إلى الياء".

إلى جانب الطرز الأساسية، طرحت الشركة هاتفي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، وكلاهما يتميز بشريحة A18 الجديدة.

أصبحت شاشات Pro متوفرة الآن بشاشات مقاس 6.3 و6.9 بوصة، الجسم مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، ومتوفر بأربعة ألوان مختلفة. وكما هو الحال مع 16، زاد حجم البطارية مع طراز Max الذي يتمتع بأطول عمر على الإطلاق في الخط، وفقًا للشركة.

يبدأ سعر هاتف iPhone 16 Pro من 999 دولارًا، بينما يبدأ سعر هاتف iPhone 16 Pro Max من 1119 دولارًا وما فوق، ويفتح باب الطلب المسبق يوم الجمعة، ويبدأ شحن الهواتف في 20 سبتمبر.



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