شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقترب من نظارات الواقع المعزز بخاصية "الذكاء البصرى" الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر ميزة "Visual Intelligence" الجديدة من ابل واحدة من أكثر الأشياء إثارة للإعجاب التي تم عرضها فى مؤتمر أبل للكشف عن سلسلة iPhone 16 الجديدة، حيث تتيح الأداة للمستخدمين استكشاف العالم من حولهم من خلال كاميرا iPhone لتحديد تفاصيل الأشياء المحيطة بهم مثل سلالة الكلاب، أو نسخ تفاصيل الحدث من ملصق على إحدي الجدران، أو البحث عن أي شيء حولهم.

وهي تعتبر ميزة سهلة الاستخدام تتناسب تمامًا مع زر الكاميرا الجديد في iPhone ولكنها قد تمهد الطريق أيضًا لمنتجات أكبر في المستقبل حيث أنها النوع الدقيق من الأشياء التي ستحتاجها ابل للتكنولوجيا المستقبلية مثل نظارات الواقع المعزز.

وليس من الصعب تخيل كيف يمكن أن تساعدك Visual Intelligence على جهاز يرى كل ما تراه، فمثلا فكرة مثل "معرفة المزيد عن مطعم" فكما أظهرت ابل للذكاء البصري على iPhone بدلاً من إخراج هاتفك من جيبك للبحث عن معلومات حول مكان جديد، باستخدام النظارات، يمكنك فقط النظر إلى المطعم وطرح سؤال، وستخبرك النظارات بالمزيد.

وقد أثبتت شركة Meta بالفعل أن نظارات الكمبيوتر المزودة بمساعد الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون أداة جيدة ومفيدة لتحديد الأشياء، ليس من الصعب تخيل أن تقوم شركة Apple بشيء مماثل بمستوى عالٍ جدًا من الملاءمة واللمسات النهائية للنظارات النظرية، ومن المؤكد أن شركة Apple ستجعل النظارات تتصل بجميع تطبيقاتك وسياقك الشخصي على جهاز iPhone الخاص بك أيضًا، مما يجعل الذكاء البصري أكثر فائدة.

وبالطبع، تمتلك شركة Apple بالفعل سماعة رأس مغطاة بالكاميرات: Vision Pro، لكن معظم الناس لا يتجولون بسماعات الرأس الخاصة بهم خارج منازلهم، وربما يعرفون بالفعل الأشياء التي لديهم في المنزل، لقد تم الإبلاغ منذ فترة طويلة عن أن شركة Apple تريد تطوير زوج من نظارات الواقع المعزز الحقيقية، ويبدو أن هذا هو الوجهة النهائية لهذا النوع من التكنولوجيا.

الحقيقة هي أن نظارات الواقع المعزز التي تصنعها شركة Apple قد تكون بعيدة جدًا، حيث أفاد مارك جورمان من بلومبرج في يونيو أن تاريخ الإطلاق في عام 2027 كان "متداولًا" للنظارات قيد التطوير ولكنه أشار إلى أن "لا أحد تحدثت إليه داخل شركة Apple يعتقد أن النظارات ستكون جاهزة في غضون بضع سنوات".

ولكن متى ما وصلت هذه النظارات، فإنها سوف تحتاج إلى برامج - ويمكنك أن ترى أبل تبني الأساسيات الخاصة بها هنا، وقد تكون الذكاء البصري هي الخطوة الأولى لشركة أبل نحو التطبيق المميز للنظارات الحاسوبية، ومن خلال البدء الآن، قد يكون لدى أبل سنوات لتحسين الميزة قبل ظهورها في النظارات.

لن يكون من غير المسبوق أن تتخذ أبل هذا النهج، لقد كررت الشركة تقنيات الواقع المعزز في iPhone لسنوات قبل إطلاق Vision Pro، نعم، يمكن القول إن Vision Pro عبارة عن سماعة رأس VR أكثر من كونها جهاز AR، لكنها بوضوح خطوة أولى نحو شيء يمكن أن يتحول إلى نظارات AR، مع تحسين Apple لهذا الجهاز، يمكنها العمل على ميزات برمجية مثل الذكاء البصري على iPhone أيضًا، وعندما يحين الوقت المناسب، تحزم جميع أفضل الأفكار في منتج يشبه النظارات.

وقد يكون الكمبيوتر النظاراتي حدودًا جديدة رئيسية، مع استثمار شركات مثل Meta وSnap بكثافة في نظارات الواقع المعزز، وعرض Google للنظارات النموذجية، وعمل Qualcomm على نظارات الواقع المختلط مع Google، إذا قامت شركة Apple بتصنيع زوج من هذه الأنظمة، فمن المحتمل أن يكون الذكاء البصري هو الطريقة الرئيسية التي تحاول بها المنافسة.