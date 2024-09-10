تكنولوجيا: كاميرا الجيب Xiaomi Magic 3 توفر فيديو بدقة 4K مع تثبيت الذكاء الاصطناعي بسعر خرافي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي الصينية كاميرا جيب جديدة تسمى Magic 3، والتي تقدم خيارًا مدمجًا ومتعدد الاستخدامات لمنشئي المحتوى والمستخدمين العاديين على حدٍ سواء.

ومع سعره المبدئي البالغ 1299 يوانًا (182 دولارًا أمريكيًا)، يهدف جهاز Xiaomo Magic 3 إلى توفير إمكانات فيديو عالية الجودة في حزمة صغيرة محمولة.

تتوفر الكاميرا بتكوينات متعددة، وتعد بتلبية احتياجات التصوير المختلفة بسهولة ودقة.

تتميز Magic 3 بمستشعر Sony IMX355 بحجم 1/2.8 بوصة، مما يتيح تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا فيالثانية. فهي توفر أداءً محسنًا لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 51% مقارنةً بالإصدارات السابقة ويتفوق في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن إعداد الميكروفون المزدوج المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي لتقليل ضوضاء الرياح التقاط صوت غامر.

تدعم الكاميرا العديد من دقة الفيديو، بما في ذلك 4K و 2.7K و 1080P، مع خيار التصوير بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو 60 إطارًا في الثانية للحصول على لقطات أكثر سلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بجيروسكوب سداسي المحاور مدمج مع تثبيت خوارزمية الذكاء الاصطناعي، مما يضمن لقطات ثابتة أثناء أنشطة مثل ركوب الدراجات أو الجري.

يزن الجهاز 86 جرامًا فقط، مما يجعله سهل الحمل للغاية. كما انه يأتي مزودًا بدعم Wi-Fi و Bluetooth، مما يتيح اتصالاً لاسلكيًا سلسًا لنقل اللقطات أو التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي.

يمكن للمستخدمين الاختيار بين خيارات الذاكرة بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، مع مساحة تخزين قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD حتى 256 جيجابايت.

تقدم Xiaomo Magic 3 عددًا من الميزات الفريدة إلى الطاولة. وأحد جوانبها البارزة هو التصميم المغناطيسي، الذي يسمح بربط الكاميرا بأسطح وملحقات مختلفة.

وسواء تم تركيبها على جسدك، أو جدرانك، أو سيارتك، أو حتى حيواناتك الأليفة، توفر الكاميرا إمكانيات لا حدود لها للتصوير الإبداعي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم Xiaomo Magic 3 للتصوير بدون استخدام اليدين، مما يجعلها مثالية للمشاهدة من منظور الشخص الأول. تتيح هذه الميزة للمستخدمين التركيز على التجربة بدلاً من الجوانب الفنية للتأطير، مما يعزز قابلية الاستخدام الشاملة لمدونات الفيديو أو ركوب الدراجات أو التقاط اللحظات اليومية.

يعمل نظام الميكروفون المزدوج في الكاميرا على تحسين تسجيل الصوت، بينما يضمن تقليل ضوضاء الرياح بالذكاء الاصطناعي صوتًا واضحًا، حتى في البيئات الصاخبة، وهذا يجعلها أداة رائعة للمغامرات الخارجية وعشاق الرياضة.

تتوفر كاميرا Xiaomo Magic 3 في عدة تكوينات، وهي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين المختلف. تبدأ مجموعة Vlog Standard Set الأساسية بسعة تخزين 64 جيجابايت بسعر 1299 يوان (182 دولارًا).

وبالنسبة للمهتمين بالتصوير الموجه نحو الأسرة أو نمط الحياة النشط، هناك مجموعات السيلفي للآباء والطفل ومجموعات ركوب الدراجات، بأسعار تتراوح من 1429 يوان إلى 1539 يوان حسب سعة التخزين.

يبلغ مجموعة VLOG القياسية (64 جيجابايت) 1299 يوان (182 دولارًا)، في حين ان مجموعة صور السيلفي للآباء والطفل (64 جيجابايت) تأتي سعر 1429 يوان (200 دولار)، وتأتي مجموعة الدراجات (64 جيجابايت) بسعر 1439 يوان (202 دولارًا).

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