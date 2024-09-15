تكنولوجيا: شريحة Tensor G4 تفشل في اختبار الاداء مقابل شريحة 2021 Snapdragon 8 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شريحة Tensor G4 من جوجل في سلسلة Pixel 9 لا تقدم الأداء الأفضل الذي تتوقعه من هاتف رائد في عام 2024. ولقد رأينا هذا بالفعل في المعايير المبكرة.

وتكشف الآن مقارنة مرجعية جديدة أن Tensor G4 تتنافس ضد كل من الشرائح الرائدة الحالية والأقدم. ولا يمكنها حتى أن تتفوق على شريحة Snapdragon 8 Gen 1، والتي يرجع تاريخ إطلاقها إلى عام 2021.

وقد قام المراجع المستقل Golden Reviewer بمقارنة Tensor G4 بالشرائح الرئيسية الرائدة في معيار برنامج 3DMark Wild Life Extreme المتطلب.

تُظهر النتائج أن شريحة Tensor G4 تتفوق على Tensor G3 بنسبة تزيد قليلاً عن 7 بالمئة. وفي حين يشير هذا إلى بعض التحسن بين الأجيال، إلا أنها قفزة صغيرة نسبيًا.

الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لبعض المستخدمين هو عدم قدرة Tensor G4 على تجاوز Snapdragon 8 Gen 1، وهي شريحة تم إصدارها في عام 2021.

في الواقع، تحمل Snapdragon 8 Gen 1 تقدمًا طفيفًا بحوالي 2 بالمئة في المعيار. وتُظهر فجوة الأداء هذه مقابل شريحة عمرها ثلاثة أعوام أن جوجل تتأخر عن شركات المعالجات الأخرى من حيث الأداء.

يصبح التباين أكثر وضوحًا عند مقارنتها بالجيل الحالي من Snapdragon 8 Gen 3. وتتميز أحدث شريحة من كوالكوم بنتيجة تزيد عن 100 بالمئة من Tensor G4 في نفس المعيار.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن جوجل قد أوضحت بالفعل تصريحاتها السابقة فيما يتعلق بتركيز Tensor G4.

تعطي الشركة الأولوية لقدرات الذكاء الاصطناعي على النتائج المعيارية الأولية. وتتوافق هذه الفلسفة مع نقاط القوة التي تتمتع بها هواتف Pixel في التصوير الفوتوغرافي الحسابي وميزات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز.

وعلى الرغم من النتائج القياسية الباهتة، هناك بعض الأخبار الجيدة. حيث يقال إن جوجل تخطط لتصنيع شريحة Tensor 2025 الخاصة بها باستخدام عملية TSMC المتقدمة البالغة 3 نانومتر، مبتعدة عن تلك الخاصة بسامسونج.

يمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى تحسينات كبيرة في كل من الأداء والكفاءة.

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