تكنولوجيا: طرح التصميم الجديد لتطبيق Xiaomi Mi Fitness للمستخدمين على مستوى العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قاموا المستخدمون بالإبلاغ عن تحديث عالمي لتطبيق Xiaomi Mi Fitness، وعلى ما يبدو، هناك تغييرات على الأقسام الأربعة في التطبيق: الصحة والتمرين والجهاز والملف الشخصي.

تحتوي صفحة الصحة على نفس قوس القزح الموجود بالأعلى، مع تصميم محدث. وهناك أيقونة صغيرة جديدة من الجانب والتي تساوي حرق السعرات الحرارية مع الحلويات مثل البسكويت والآيس كريم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المقاييس الأساسية، مثل معدل ضربات القلب ومدة النوم، أصبحت أكثر وضوحًا.

تم تبسيط صفحة التمرين، باستخدام علامات تبويب مسماة بدلاً من أيقونات للأنشطة المتنوعة. وضمن الجهاز والملف الشخصي، يبدو أنه تم تبسيط الإعدادات.

علاوةً على ذلك، يشير المستخدمون إلى أنه يمكنك الآن إقران مقياس تكوين الجسم S400. ويمكنك عرض لقطات شاشة توضح الاختلافات بين إصداري تطبيق Mi Fitness.

ولسوء الحظ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحديث يعمل أيضًا على حل الأخطاء العالقة. يبدو أن التصميم المحدث قدوصل لبعض العملاء بعد أن قاموا بتثبيت إصدار تطبيق iOS 3.28.0 أو إصدار تطبيق Android 3.33.4i.

تم الإبلاغ عن ذلك من قبل مستخدمي Xiaomi Smart Band 9 والأجهزة الأخرى القابلة للارتداء. يبقى أن نرى متى سيكتمل الطرح العالمي لتطبيق Mi Fitness ذو المظهر الجديد.

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