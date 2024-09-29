شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 16 برو.. 3 أسباب تجعلك لا تندم على الترقية من 15 برو والان مع تفاصيل الخبر

إذا أجريت تحديث إلى هاتف ايفون 16 برو بدلا من iPhone 15 Pro، فإليك الأسباب الثلاثة التي تجعلك لا تندم على الترقية هذا العام، وذلك لأن المميزات التي يتم اكتسابها في إطار البطارية وسخونة الهاتف والإضاءة والتصوير، تستحق تبديل هاتفك إلى هذا الإصدار الجديد.

تحسين كبير في نظام التبريد الحراري وترقية البطارية

غيرت أبل نظام البطارية الداخلية في iPhone، وهو ترقية ضخمة من إصدار العام الماضي 15 Pro، وهذه البطارية نفسها أكبر، كما حسنت نظام التبريد الحراري.

كان هاتف iPhone 15 Pro يسخن بشكل مفرط في الخارج، ونظرًا للتغييرات الداخلية التي أجريت على 16 Pro، تم حل المشكلة مع تحسين التبريد، حيث يتمكن 16 Pro من الحفاظ على الأداء الأقصى في مجموعة متنوعة من البيئات.

سطوع أفضل

تحصل شاشة Super Retina XDR في iPhone 16 Pro على العديد من الترقيات مقارنة بطراز العام الماضي، فإن الشاشة أكبر، ولديها درع سيراميك أقوى، ومع ذلك، فإن التغيير الأكثر وضوحًا هو مدى خفوتها.

يمكن أن يصل سطوع iPhone 16 Pro إلى شمعة سطوع واحدة، ولم تنشر Apple الحد الأدنى لسطوع 15 Pro، ولكن عند مقارنة الاثنين جنبًا إلى جنب، فإنه بالتأكيد تغيير ملحوظ.

إذا كنت تستخدم جهاز iPhone الخاص بك في السرير بجوار شخص عزيز يحاول النوم، أو في الأماكن المظلمة بشكل عام، فإن شاشة 16 Pro الخافتة هي ترقية جيدة.

عدسة مقربة 5x

كان هاتف iPhone 15 Pro يقتصر على تكبير بصري 3x مع عدسة مقربة، ومع ذلك، قدم 15 Pro Max تكبيرًا 5x.