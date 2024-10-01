شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18 يتيح معرفة أسعار العملات الأجنبية.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة iPhone 16 في عدد من دول العالم فى 9 سبتمبر وأصبح تحديث iOS 18 متاحًا للجمهور في 16 سبتمبر، ولا يعمل أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS هذا على تحسين تجربة المستخدم فقط من خلال الشاشات الرئيسية القابلة للتخصيص وميزات خصوصية التطبيق المحسنة، ولكنه يقدم أيضًا تحسينًا كبيرًا لتطبيق الآلة الحاسبة، مما يجعل تحويل العملات الأجنبية أكثر سهولة من أي وقت مضى.

مع نظام التشغيل iOS 18، يمكن للمستخدمين تحويل العملات والأوزان ودرجات الحرارة مباشرة داخل تطبيق الآلة الحاسبة، مما يلغي الحاجة إلى متصفحات خارجية أو تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمسافرين المتكررين والمغتربين الذين يتطلعون إلى البقاء على اطلاع بأحدث أسعار الصرف.

كيفية استخدام ميزة التحويل الجديدة في تطبيق الآلة الحاسبة

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى اتباع بضع خطوات بسيطة:

1. افتح تطبيق الآلة الحاسبة على جهاز iPhone الخاص بك.

2. انقر فوق أيقونة الآلة الحاسبة الموجودة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

3. قم بتشغيل زر "تحويل" للوصول إلى خيارات التحويل.

بمجرد التنشيط، يمكن للمستخدمين تحويل العملات دون عناء. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في معرفة ما يعادل 500 دولار بأى عملة مختلفة، فما عليك سوى النقر فوق أيقونة السهم لأعلى ولأسفل أعلى خط العرض، وسيعرض هذا الإجراء قائمة بالعملات الأجنبية المتاحة للتحويل.

ميزات إضافية في iOS 18

إلى جانب ذلك، يوفر iOS 18 أيضًا القدرة على تخصيص تخطيط الشاشة الرئيسية بالكامل، وهو ترقية كبيرة، ويمكن للمستخدمين الآن ترتيب أيقونات التطبيق والأدوات بحرية، مما يخلق مظهرًا فريدًا ومخصصًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق أيقونات الوضع الداكن والظلال القابلة للتخصيص، مما يوفر للمستخدمين تحكمًا أكبر في مظهر أجهزتهم.

كما خضع مركز التحكم لتجديد شامل، ويمكن للمستخدمين الآن تغيير حجم عناصر التحكم، بما في ذلك تلك الموجودة في تطبيقات الطرف الثالث، لتناسب احتياجاتهم بشكل أفضل، كما تم تحسين التكامل مع شاشة القفل وزر الإجراء، مما يوفر وصولاً أسرع إلى الأدوات والضوابط الأساسية.

ويتميز تطبيق الصور في iOS 18 بترقيات كبيرة، تنظم واجهة جديدة الذكريات حسب الأحداث والرحلات والمجموعات، مما يجعل تصفح مكتبة الصور أسهل، كما تعمل أداة "التنظيف" الجديدة على تبسيط عملية إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور.

