تكنولوجيا: خرائط جوجل تتيح خاصية الإبلاغ عن الحوادث لمستخدمى Android Auto

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل، عن تحديث جديد في خرائط Google، لصالح مستخدمي Android Auto، فقد أصبح بمقدورك تعديل عناوين منزلك وعملك بسهولة، كما يمكنك أخيرًا الإبلاغ عن الحوادث ولكن هذه الميزة مقتصرة حاليا على الولايات المتحدة فقط.

خرائط جوجل تتيح خاصية الإبلاغ عن الحوادث لمستخدمي Android Auto

وكشفت تقارير متعددة من مستخدمي Reddit، أن الإبلاغ عن الحوادث أصبح متاحًا أخيرًا على خرائط جوجل على نظام Android Auto في الولايات المتحدة، وبينما كانت هذه الميزة متاحة على Waze، والذي يقع أيضًا تحت مظلة Google، لبعض الوقت.

ولقد أطلقت خرائط جوجل ميزة الإبلاغ عن الحوادث للأجهزة المحمولة لأول مرة منذ بضع سنوات، ولكنها ظلت مقتصرة على الهواتف، ومن الغريب أنه في حين حصل مستخدمو Apple CarPlay على هذه الميزة في وقت سابق من هذا العام.

تعرف على خواص الميزة الجديدة لـمستخدمي Android Auto

وتتيح جوجل زرًا جديدًا على شكل مثلث للتحذير من المخاطر أسفل البوصلة، مباشرةً على خرائط Google في سيارتك، فما عليك سوى النقر عليه للإبلاغ عن أشياء مثل الاختناقات المرورية وإغلاق الحارات والحوادث والإنشاءات وحتى مصائد السرعة، أثناء القيادة، و قد تتلقى أيضًا رسائل تسألك عما إذا كانت المشكلات لا تزال موجودة على طول طريقك.

وبينما يمكنك الإبلاغ عن الحوادث باستخدام تطبيق خرائط Google للهاتف، فإن القيام بذلك أثناء القيادة كان محفوفًا بالمخاطر، لذا لم يكلف معظم الأشخاص أنفسهم عناء القيام بذلك، ولهذا السبب فأن إضافة هذه الميزة مباشرة إلى خرائط Google على Android Auto هي خطوة هامة، فلن يحصل السائقون على تحديثات أكثر دقة أثناء التنقل فقط، بل تمكنهم هذه الميزة أيضًا من المساهمة في المعلومات دون تعريض أنفسهم أو الآخرين للخطر.