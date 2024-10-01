شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يضرب شبكة PlayStation Network.. وPS 5 وPS 4 والطرازات الأقدم متأثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعطلت شبكة PlayStation Network (PSN) لديك؟ لست وحدك، حيث تواجه شبكة PlayStation Network انقطاعًا عالميًا وأثرت على PlayStation 4 وPlayStation 5 وPS Vita وبعض الطرز الأقدم أيضًا.



ps 5

كما أكدت شركة Sony الانقطاع وقالت إنها تعمل على حل المشكلة، حيث قالت الشركة في صفحة حالة شبكة PSN الخاصة بها: "قد تواجه صعوبة في تشغيل الألعاب أو التطبيقات أو ميزات الشبكة. نحن نعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، شكرًا لك على صبرك".

ووفقًا لصفحة حالة خدمة PSN، "تواجه بعض الخدمات مشكلات"، والتي تتضمن مشكلات في إدارة الحساب - تسجيل الدخول إلى الحساب وإنشاء حساب وتحرير تفاصيل الحساب، يواجه مستخدمو PS Vita وPS3 وPS4 وPS5 والويب هذه المشكلة، كما أكدت شركة Sony أن المستخدمين يواجهون أيضًا مشكلات في بث الألعاب على منصات الويب PS Vita وPS3 وPS4 وPS5. "قد تواجه صعوبة في تشغيل الألعاب أو التطبيقات أو ميزات الشبكة"، كما جاء في الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، أثر الانقطاع أيضًا على متجر PlayStation - بما في ذلك مواجهة مشاكل في شراء العناوين والتنزيلات والتصفح والبحث واسترداد القسائم، تؤثر هذه المشكلة أيضًا على PS Vita وPS3 وPS4 وPS5 والويب والمستخدمين الآخرين.

على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك العديد من محبي PlayStation إحباطهم بشأن الانقطاع، وأكدت شركة Sony حدوث المشكلة، لكنها لم تكشف بعد عن سبب الانقطاع، انقطعت الشبكة الآن لبضع ساعات - حوالي خمس ساعات.