شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل ايفون عبر الاقمار الصناعية تنقذ حياة العشرات في أعقاب إعصار هيلين والان مع تفاصيل الخبر

تسبب إعصار هيلين في أضرار جسيمة وأودى بحياة أكثر من 100 شخص في العديد من الولايات الأمريكية، وأصبح آلاف الأشخاص بدون كهرباء وخدمة خلوية، ولكن في أعقاب العاصفة، ظهرت تقارير حول ميزة رئيسية في iOS 18 كانت شريان حياة للناجين وهي ميزة "الرسائل عبر الأقمار الصناعية".

توفر ميزة iOS 18 المراسلة بدون خدمة خلوية:

وكانت شركة أبل قد أضافت "الرسائل عبر الأقمار الصناعية" إلى ملايين أجهزة الايفون عبر تحديث iOS 18 الأخير، وكانت الرسالة الشائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي ضرب فيه إعصار هيلين بشدة هي دعوة للمستخدمين للتحديث إلى iOS 18 حتى يتمكنوا من الوصول إلى هذه الميزة، كما قامت ابل بشكل ملحوظ بشحن iOS 18 وiOS 17.7 في وقت واحد، مما دفع العديد إلى التمسك بـ iOS 17 في الوقت الحالي.

أبل تتبرع لجهود الإغاثة:

في أعقاب الدمار الذي خلفه إعصار هيلين، غرد الرئيس التنفيذي لشركة ابل "تيم كوك" بأن الشركة ستقدم تبرعًا للمساعدة في جهود الإغاثة، وأن الرسائل عبر الأقمار الصناعية هي نوع من الميزات التي يمكنها إنقاذ الأرواح، ومن المرجح أنها فعلت ذلك بالفعل، وقد أثبتت ميزات الصحة المتنوعة التي تقدمها أبل قيمتها من خلال عدد لا يحصى من القصص التي أنقذت حياة الناس، ولكن الوصول إلى الرسائل عبر الأقمار الصناعية هو مجال رئيسي آخر حيث تحدث ميزات أبل الجديدة تأثيرًا كبيرًا.