شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمحادثات آمنة وخصوصية أكثر.. واتساب يتعاون مع كلاود فلير لزيادة قدرات التشفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق واتساب، عن تعاون جديد، مع كلاود فلير، لتعزيز أمان الرسائل المشفرة من البداية إلى النهاية، من خلال تقديم نظام تدقيق صارم للشفافية الرئيسية.

تفاصيل تعاون واتساب مع كلاود فلير

وساهم هذا التعاون إلى تطوير Plexi، وهى أداة مصممة للتدقيق والتحقق من صحة وسلامة المفاتيح العامة، مما يضمن بقاء اتصالات المستخدم آمنة ومقاومة للتلاعب، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز الثقة فى الرسائل المشفرة من خلال جعل عملية التحقق من المفاتيح أكثر شفافية وقوة.

كيف يسهم تعاون واتساب الجديد فى زيادة ميزة الأمان والخصوصية؟

وتعد شفافية المفاتيح ميزة أساسية للحفاظ على اتصال آمن فى تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp، فى التشفير من البداية إلى النهاية، حيث يمتلك كل مستخدم مفتاحًا عامًا وخاصًا و تُستخدم المفاتيح العامة لتشفير الرسائل، بينما تعمل المفاتيح الخاصة على فك تشفيرها، من أجل الاتصال الآمن، كما يتمكن المستخدمون من التحقق من صحة المفاتيح العامة التى يستخدمونها لإرسال رسائل مشفرة، فإذا اعترض أحد الجهات الخبيثة أو قام بتغيير هذه المفاتيح، فقد يتمكن من الوصول إلى الاتصال المشفر.

من خلال تنفيذ Plexi، تهدف WhatsApp إلى إضافة طبقة أخرى من الثقة إلى نظام التشفير من البداية إلى النهاية، حيث تجعل أداة التدقيق هذه من الصعب بشكل كبير على المهاجمين اختراق النظام دون اكتشافه، ونتيجة لذلك، يمكن للمستخدمين التواصل بثقة أكبر، مع العلم أن رسائلهم مؤمنة بنظام تشفير قوى وشفاف مدعوم بالتدقيق فى الوقت الفعلي.

ويهدف هذا التعاون إلى جعل الرسائل المشفرة أكثر سهولة فى الوصول إليها وسهولة فى الاستخدام، وقبل هذا التعاون، كان التحقق من صحة المفاتيح العامة يتطلب من المستخدمين التحقق يدويًا من بصمة المفتاح، ومع ذلك، لم تكن هذه العملية عملية للاستخدام اليومى، إلا أن مع Key Transparency، يصبح التحقق من المفتاح العام تلقائيًا وآمنًا، مما يضمن تواصل المستخدمين دائمًا مع المستلم المقصود.

يستحوذ WhatsApp،على أكثر من 2 مليار مستخدم، ويعد أحد أكثر منصات المراسلة استخدامًا على مستوى العالم، مما يجعله هدفًا رئيسيًا للهجمات الإلكترونية، من خلال تعزيز البنية التحتية للتشفير من خلال الشراكة مع Cloudflare، يعزز WhatsApp قدرته على حماية بيانات المستخدم ومنع الوصول غير المصرح به.