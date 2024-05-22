[صدرت الان pdf] نتائج السادس الابتدائي 2024 البصره الدور الاول موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية للنتائج

الرياض - أميرة القحطاني - نتائج السادس الابتدائي 2024 البصره، حالة كبيرة من البحث والترقب عن نتائج الصف سادس ابتدائي محافظة البصرة الدور الاول 2024 برقم الجلوس والاسم الثلاثي ضمن نتائج سادس ابتدائي العراق التي أعلنتها وزارة التربية العراقية، منذ ساعات قليلة، حيث كانت محافظة الرصافة الأولى والكرخ الاولى اولى المحافظات نشراً لنتائج 6 ابتدائي العراق 2024 الدور الاول، مع العلم أن باقي المحافظات ظهرت رسميا لكن يجري رفعها، ومن خلال السطور التالية وعبر مقالنا هذا عبر الخليج 365 سوف نوافيكم بكل التفاصيل والمستجدات.

نتائج السادس الابتدائي 2024 البصره الدور الاول سوف تظهر اليوم خلال ساعات قليلة، حيث صدرت نتائج أحد عشر محافظة في الوقت الجاري، وهذا يؤكد أن نتائج الابتدائي البصرة سوف تكون قريبة جدا، عل أن يتمكن الطالب الاطلاع عليها إما بصيغة pdf أو من خلال إدخال الرقم الخاص به.

نتائج السادس الابتدائي 2024 البصره PDF

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البصرة الدور الاول بعد أن أنهى جميع الطلاب مؤخرًا جميع الاختبارات المجدولة لهم يوم 26 مايو الماضي، وقد بدأت أعمال التصحيحات والمراقبة على الفور في جميع المحافظات العراقية، حيث سيتم الإعلان عن النتائج الامتحانية في خلال ساعات قليلة من الانتهاء من عملية التصحيح ومراقبة الدرجات والعلامات.

روابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول البصرة

الان توجد حالة كبيرة من الترقب عن نتيجة الابتدائية البصرة بعد أن أعلنت وزارة التربية عن نتائج الامتحانية لعدد من المحافظات العراقية مساء السبت.

وفي التقرير التالي نرصد لكم كافة المستجدات والتفاصيل، وفي السطور التالية سنزودك بأهم الخطوات التي حددتها وزارة التعليم العراقية لمعرفة نتائج السادس الابتدائي، حيث تتزايد معدلات البحث الآن بشكل ملحوظ من قبل الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم، بعد أنهى الطلاب الاختبارات المجدولة لهم والتي بدأت بشكل رسمي في 21 مايو الجاري، وانتهت في 25 من ذات الشهر.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول البصره

بإمكانكم أعزائي الطلاب التعرف على نتائج السادس الابتدائي 2024 البصره من خلال اتباع هذه الخطوات:-

الدخول على موقع نتائج السادس الابتدائي 2024 نتائجنا

اختيار المحافظة التابع لها الطالب

كتابة الرقم الامتحاني – رقم المقعد -الاسم الثلاثي

الضغط على زر عرض النتيجة

كما يمكنك طباعة الشهادة من خلال الزر المخصص

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