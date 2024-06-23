هل يمكنك اكتشاف 10 اختلافات بين الصورتين خلال 30 ثانية؟

الرياض - أميرة القحطاني - اكتشاف الاختلافات والفروق يعد من أفضل الألغاز، وذلك لاعتبارها طريقة رائعة لتحسين الذاكرة البصرية والعقلية، كما إنها تنمى المهارات المعرفية، ولذلك إذا كنت تبحث عن طريقة مسلية لقضاء الوقت وتنشيط العقل في نفس الوقت، فما عليك سوى اكتشاف الاختلافات بين الصورتين خلال الوقت المحدد.

أوجد 10 اختلافات بين الصورتين:

يحتوي لغز اليوم على صورتين متطابقتين لفنان يرسم لوحات، ويبدو من الوهلة الأولى الصورتين متطابقتين تمامًا، ولكن هناك 10 اختلافات بينهما، وبالطبع أصحاب قوة الملاحظة والنظر الثاقب، سيتمكنون من اكتشافهم في الوقت المحدد، فهل أنت منهم؟ هيا حاول اكتشاف الاختلافات العشرة خلال 30 ثانية فقط، وقتك يبدأ الآن.

حاول حل المزيد من الألغاز الرائعة:

حل اللغز:

تهانينا لمن تمكن من اكتشاف جميع الاختلافات خلال 30 ثانية، وإذا لم تتمكن من اكتشاف جميع الاختلافات، فسنكشف لك حل اللغز في الصورة التالية:

والآن أخبرنا في التعليقات، هل كان اللغز ممتعًا؟ هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟