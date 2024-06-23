طريقة عمل بيتزا الفراخ والجبنة أسهل وصفة زي المحلات

الرياض - أميرة القحطاني - البيتزا من الوجبات المفضلة للجميع، وتعد بيتزا الفراخ والجبنة الأكثر شهرة في مصر، ويمكن إعدادها في المنزل، حيث يتوفر العديد من مكوناتها في اغلب المطابخ، وتكون أوفر بكثير من شرائها من الخارج، ونقدم الآن أسهل الطرق لعمل بيتزا الفراخ والجبنة في المنزل بأسهل الخطوات كالتالي: مقادير بيتزا الفراخ والجبنة لتحضير العجينة: 3 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من لبن البودرة.

3/4 كوب ماء دافئ. لتحضير الحشوة: صدر دجاج مقطع إلى قطع صغيرة.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1/2 كوب صلصة جاهزة.

1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة.

1/2 كوب فلفل ألوان مقطع شرائح.

1/2 كوب بصل مقطع شرائح.

1/4 كوب زيتون أسود مقطع شرائح (اختياري). طريقة التحضير: تحضير العجينة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر واللبن البودرة.

في كوب صغير، ذوبي الخميرة في الماء الدافئ واتركيها لبضع دقائق حتى تتفاعل.

أضيفي خليط الخميرة والماء إلى الدقيق وأضيفي زيت.

اعجني المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة. إذا كانت العجينة لزجة، يمكنك إضافة قليل من الدقيق.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لتتخمر لمدة 1-1.5 ساعة أو حتى تتضاعف في الحجم. تحضير الحشوة: في مقلاة على نار متوسطة، ضعي القليل من الزيت وأضيفي قطع الدجاج.

أضيفي الثوم المفروم والبابريكا والزعتر والملح والفلفل الأسود.

قلبي المكونات حتى ينضج الدجاج ويتحمر قليلاً، ثم ارفعيه عن النار واتركيه جانباً. تجهيز البيتزا: سخني الفرن إلى درجة حرارة 220 درجة مئوية.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تصلي إلى السمك المطلوب.

انقلي العجينة إلى الصينية مدهونة بالقليل من الزيت أو مغطاة بورق زبدة.

ادهني صلصة البيتزا على سطح العجينة بشكل متساوٍ.

وزعي نصف كمية الجبنة الموتزاريلا والشيدر على الصلصة.

أضيفي قطع الدجاج، الفلفل الألوان، البصل، والزيتون (إذا كنتِ تستخدمينه).

ضعي باقي الكمية من جبنة موتزاريلا والشيدر فوق الحشوة، ثم ضعيها بالفرن على درجة حرارة 200 درجة، ولمدة تصل إلى 20 دقيقة حتى تنضح وتأخذ الأطراف لون، ثم نخرجها وتكون جاهزة للتقديم.

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