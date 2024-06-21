الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 41000 جنيه بينما وصل سعر أسمنت المسلح اليوم إلى 2000 جنيه. أسعار الحديد اليوم جاءت اليوم كالتالي: وصل سعر طن حديد المراكبي اليوم إلى 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري نحو 36500 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم إلى 36500 جنيه.

تم تسجيل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم إلى 36200 جنيه.

تم تسجيل سعر طن حديد بيانكو اليوم إلى 37000 جنيه.

تم تسجيل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم إلى 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم نحو 39000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المدينة اليوم إلى 36500 جنيه.

وصل سعر طن حديد سرحان اليوم إلى 36500 جنيه.

وصل سعر طن حديد الجيوشي اليوم إلى 37000 جنيه. أسعار الأسمنت تم تسجيلها اليوم كالتالي: المنتج السعر أسمنت النصر 1920 جنيه أسمنت الفهد 1920 جنيه أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيه أسمنت السهم 1930 جنيه أسمنت السويدي المقاوم 2140 جنيه أسمنت الواحة الأبيض 4000 جنيه الأسمنت المقاوم للملوحة 2000 جنيه الأسمنت المخلوط 1290 جنيه أسمنت السويس المقاوم 2000 جنيه

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم 21 يونيو 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.