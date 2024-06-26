لينك نتائج التاسع سوريا 2024 بالاسم ورقم الاكتتاب.. عبر موقع وزارة التربية السورية

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة التربية السورية عن الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف التاسع سوريا 2024، بمختلف المحافظات، وسيتم خلال ساعات رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية، وانه يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج فور إعلانها برقم الاكتتاب أو الاسم عبر موقع الوزارة.

نتائج التاسع سوريا 2024

منذ انتهاء امتحانات الصف التاسع 2024 في الشهر الماضي، ويترقب جميع الطلاب والطالبات أولياء الأمور إعلان النتائج لمعرفة مستوى أبنائهم، ومدى قبوله للالتحاق بالصف العاشر، وقد أوضحت وزارة التربية السورية انه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال عدة روابط، وذلك بهدف التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024

الانتقال إلى موقع وزارة التربية السورية.

ثم تحديد النتائج الامتحانية.

ثم الضغط على نتائج الصف التاسع للدور الأول للعام 2024.

ثم إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

وفى النهاية اضغط عرض النتيجة.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع سوريا عبر موقع نتيجة نت، والذي سيوفر النتائج فور الإعلان عنها بموقع الوزارة، برقم الاكتتاب والاسم، وذلك عبر الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى موقع نتيجة نت.

حدد رقم الاكتتاب.

ادخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

وفى النهاية اضغط بحث.

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وعبر هذه الروابط يمكن لطلاب وطالبات الصف التاسع الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر.