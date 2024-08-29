عروض كارفور في الويك اند خصومات هائلة على الأجهزة الكهربائية تصل الى 38% حتى 1 سبتمبر 2024

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين عن أحدث عروض كارفور في الويك أند، حيث تعتبر عروض كارفور من اكبر العروض التي يبحث عنها المصريين، حيث توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على جميع السلع والأجهزة التي تصل إلى 38%، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمفاجئات.

وتطرح كارفور اليوم أحدث عروضها الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية، بخصومات تصل إلى 38% على الشاشات والأجهزة الكهربائية والموبايلات وأجهزة اللاب توب والإلكترونيات، وتستمر العروض حتى 1 سبتمبر 2024.

عروض كارفور في الويك اند حتى 1 سبتمبر

تتنوع عروض كارفور ومفاجأتها، حيث تقدم أضخم عروضها لشهر أغسطس 2024، بخصومات حرق أسعار، لتوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس، بأفضل الأسعار.

عروض كارفور في الويك اند على الأجهزة الكهربائية حتى 1 سبتمبر

شاشة هاير 50 بوصة سمارت بسعر 14999 جنية.

شاشة شارب 55 بوصة سمارت بسعر 20899 جنية

شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 20199 جنية.

شاشة سامسونح 65 بوصة سمارت بسعر 23499 جنية.

شاشة يونيون اير 32 بوصة بسعر 5499 جنية.

غسالة ال جي أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 29499 جنية.

غسالة ال جي أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 22990 جنية.

ثلاجة فريش 471 لتر نوفروست بسعر 31499 جنية.

بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة بسعر 18899 جنية.

بوتاجاز من يونيون اير 5 شعلة بسعر 9999 جنيه.

سخان غاز من فريش 50 لتر بسعر 2999 جنية.

ميكرويف من جاك 25 لتر بسعر 5299 جنية.

عروض كارفور في الويك اند

تستمر العروض في جميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 1 سبتمبر 2024.