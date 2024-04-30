تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي⁩، اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.