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الامارات | الإمارات تتضامن مع كينيا وتعزي في ضحايا الفيضانات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية كينيا في ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق شمالي العاصمة نيروبي وتسببت في انهيار سد ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، وإحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها ، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة كينيا وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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