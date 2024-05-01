محمد بن راشد: نؤمن بأن القراءة يمكن أن تغير الحياة

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، على أرقام تحدي القراءة العربي.

وقال سموه في رسالة في حسابه الرسمي في منصة إكس:"اطلعت اليوم على أرقام تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة .. المشروع الأكبر في العالم لتشجيع الطلاب على القراءة ".

وأوضح سموه: "شاركت معنا 229 ألف مدرسة من خمسين دولة في هذه الدورة … ووصل عدد الطلاب 28 مليون طالب يشرف عليهم 154 ألف مشرف ومشرفة .

وأكد سموه: "نؤمن بأن القراءة يمكن أن تغير الحياة .. ونؤمن بأن القراءة ستصنع أجيالاً مختلفة .. وستفتح أبواب العلم والحضارة .. نشكر جميع الدول المشاركة .. ونتمنى لملايين الطلاب رحلة حياة رائعة مع القراءة"