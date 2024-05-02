الامارات | «الطوارئ والأزمات» ترفع مستوى التأهب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مجلس الوزراء توجيهاته بتطبيق نظام العمل عن بُعد اليوم الخميس، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور في مقر العمل، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

وأعلنت حكومة دبي تفعيل نظام العمل عن بُعد لموظفي الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة (الثاني والثالث من مايو الجاري)، مع تشجيع القطاع الخاص على تفعيل نظام العمل عن بُعد، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة. ويشمل القرار موظفي جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي.

من جهتها، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكل المدارس الحكومية في الدولة اليوم الخميس وغداً الجمعة الثاني والثالث من مايو الجاري، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

إلى ذلك، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.

وذكرت أنه من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية التي كانت برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة، تم تأكيد ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار متابعة وتقييم الحالة الجوية وتأثيراتها في كل مناطق الدولة.

كما قررت وزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات، إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود، خلال فترة الحالة الجوية.

وأهابتا بالجمهور الابتعاد عن هذه المناطق، والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، وعدم ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر في هذا الوقت، حفاظاً على سلامتهم وضرورة اتباع كل الإجراءات التي ستعلن عنها الجهات الرسمية، واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنّب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بتفعيل نظام العمل عن بُعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة، ماعدا الوظائف الحيوية التي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي، أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض، على أن يتخذ القرار من قِبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كل ضمن اختصاصه، طبقاً لتطورات الحالة وتأثيرها.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن مسبقاً أن الدولة ستشهد اعتباراً من ليل الأربعاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع برق ورعد أحياناً، واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.

وبالنسبة ليومي الجمعة والسبت، تقل كميات السحب مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية