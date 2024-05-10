الامارات | «بلدي خورفكان» يفضّ 34 نزاعاً العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس المجلس البلدي بمدينة خورفكان، الدكتور راشد خميس النقبي، إن لجنة التحكيم وفض المنازعات في المجلس، تمكنت من حل 34 نزاعاً من أصل 59 قضية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلى حل النزاعات ودياً قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية، ما يسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي.

وأضاف النقبي خلال الملتقى البلدي الثاني لمجلس بلدية خورفكان، أمس، أن المجلس وافق مبدئياً على 740 طلب حصول على أراض سكنية وتجارية وصناعية بالمدينة، وإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.

وأكد النقبي أهمية الملتقى، الذي يسلط الضوء على أعمال المجلس وبلدية خورفكان، ويستعرض النتائج والإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الماضي، مشيداً بجهود البلدية في التعامل الإيجابي مع تداعيات المنخفضات الجوية الأخيرة.

وأشار النقبي إلى أن المجلس على تواصل وتنسيق مستمرين مع الجهات المختصة، من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تحقق ازدهار المدينة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين فيها، لافتاً إلى أنه تم رفع عدد من الطلبات لهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، الخاصة ببعض الأحياء والمناطق في المدينة، من أجل تنفيذ شبكة طرق داخلية فيها.

وتناول الملتقى دراسة الخطط المستقبلية التي ستسهم في إنجاز المعاملات الخاصة بالعقود الإيجارية، من خلال دمج المعاملات وتسهيلها على المتعاملين، كما تم شرح دور مجالس البلديات وطبيعة اللجان المتخصصة فيها.

من جهته، قال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد المدفع، إن القطاع السياحي يعزز المسيرة التنموية في الإمارة، ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب إلى جانب خلق فرص توظيف للمواطنين.

إلى ذلك، قال مدير جامعة خورفكان، الدكتور أحمد الشماع، إن الجامعة تضم نحو 2000 طالب من المدينة، منهم طلبة بكالوريوس وماجستير، مشيراً إلى أن نسبة المواطنين في الهيئة التدريسية للجامعة تبلغ 20%، فيما يشكل المواطنون 75% من الهيئة الإدارية.