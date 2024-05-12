الامارات | جامعات إماراتية تستقطب الطلبة المتميزين بـ «منح كاملة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جامعات إماراتية مصنفة عالمياً، منحاً دراسية كاملة للطلبة المتميزين، إضافة إلى خصومات على الرسوم، تصل إلى 50% لخريجي الثانوية دفعة 2023، إضافة إلى توفيرها منحاً دراسية وتسهيلات.

وأكدت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا (المصنفة 230 عالمياً ضمن «كيو إس» لعام 2024)، أنها تقدم منحاً دراسية لدعم الطلبة المواطنين والدوليين المؤهلين في برامج البكالوريوس بدوام كامل، وتقيّم أهلية المنح الدراسية كجزء من عملية القبول، مشيرة إلى توفيرها ثلاثة أنواع من المنح الدراسية، الأول منح الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات، وتوفر تغطية كاملة للرسوم الدراسية والسكن والمواصلات الأسبوعية، والكتب الدراسية المقدمة من الجامعة. والنوع الثاني خاص بمنح الطلبة الدوليين، وينقسم إلى ثلاثة مستويات، يغطي المستوى الأول الرسوم والكتب الدراسية بالكامل، ويمنح الثاني إعفاء جزئياً من الرسوم يراوح بين 50% و75%، إضافة إلى الكتب الدراسية، فيما يغطي المستوى الثالث الكتب الدراسية المقدمة من الجامعة إلى جانب إعفاء قدره 30% من الرسوم الدراسية في حال تحقيق الشروط، فيما يختص النوع الثالث من المنح الدراسية بالمنح المقدمة من الجهات الخارجية الراعية.

وأعلنت جامعة أبوظبي (المصنفة في قائمة 201-250 في ترتيب أفضل جامعات العالم لتصنيف مؤسسة تايمز لعام 2024)، عن توفير منح دراسية شاملة للطلبة المواطنين في كلية العلوم الصحية لدراسة بكالوريوس العلوم في تحاليل المختبرات الطبية، الذي تم تطويره، بالتعاون مع كلية ترنتي في دبلن، والمختبرات والمستشفيات التشخيصية في دولة الإمارات، إضافة إلى إعلان الجامعة توفير منح دراسية تصل إلى 50% لبرامج البكالوريوس والماجستير، وخطط دفع مرنة.

كما طرحت الجامعة الأميركية في الشارقة (المصنفة رقم 364 على مستوى جامعات العالم ضمن «كيو إس» لعام 2024)، ثلاث منح دراسية جديدة، هي منحة رئيس الجامعة، ومنحة مدير الجامعة، ومنحة الأداء الأكاديمي المتميز. وتقدم منحة رئيس الجامعة 20 منحة دراسية سنوياً للمتقدمين من خارج دولة الإمارات، وتغطي 100% من الرسوم الدراسية ورسوم المختبرات. كما تُعفي المتقدمين من رسوم طلب الالتحاق بالجامعة، وتقدم المنحة راتباً شهرياً طوال فترة الدراسة، وتغطي رسوم السكن الجامعي، وثلاث تذاكر سفر ذهاباً وإياباً للطلبة، والتأمين الصحي خلال فترة دراستهم.

أما منحة مدير الجامعة، فتقدم 10 منح دراسية سنوياً للمتقدمين من دولة الإمارات، وتغطي هذه المنحة الرسوم الدراسية ورسوم المختبرات، وتُعفي المتقدمين من رسوم طلب الالتحاق بالجامعة، وتتكفل برسوم السكن الجامعي والتأمين الصحي.

وتوفر جامعة العين (المصنفة في المركز 611 على مستوى جامعات العالم)، خمسة أنواع من المنح تشمل منحة كاملة للخمسة الأوائل في الثانوية على مستوى الدولة، ومنحة الطلبة الحاصلين على 99% في الثانوية العامة فما فوق بنسبة 50%، ومنحة الطلبة الحاصلين على معدل ثانوية عامة لا يقل عن 98% بنسبة 40%، ومنحة الطلبة الحاصلين على معدل ثانوية عامة لا يقل عن 94% بنسبة 30%، إضافة إلى منحة الطلبة الحاصلين على معدل ثانوية عامة لا يقل عن 90%، بنسبة 20%.

وأكدت جامعة الإمارات (المصنفة في المركز 290 عالمياً طبقاً لتصنيفات «كيو إس» العالمية) توفيرها منحاً دراسية كاملة من الماجستير إلى دكتوراه الفلسفة (لمواطني دولة الإمارات)، حيث تسعى من خلال برنامج «المنحة الدراسية الكاملة» إلى استقطاب الطلبة الإماراتيين الذين أنهوا برنامج البكالوريوس بتقدير امتياز، ويرغبون في استكمال دراساتهم العليا في تخصصات معينة في جامعة الإمارات.

ويقدم البرنامج الدعم المالي الكامل خلال فترة دراستهم لدرجتي الماجستير والدكتوراه في جامعة الإمارات.