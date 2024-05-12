الامارات | «تنمية الموارد البشرية الإماراتية» يناقش مع ممثلي 25 شركة سبل الارتقاء بالتوطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، فعالية بعنوان «التوطين: الارتقاء عبر تطوير الممارسات والشراكات»، بهدف تحقيق الفهم المشترك بين الجميع عن احتياجات سوق العمل والكفاءات المواطنة. واحتضن الفعالية - المنظمة بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وضمن برنامج إشراق، بمشاركة 25 شركة من القطاع الخاص - متحف الاتحاد، ضمن المبادرات التي يقوم بها مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي لإدماج المواطنين في القطاع الخاص، بحضور المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي ورئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى محمد البستكي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، صالح لوتاه.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن الفعالية تكتسب قيمتها من المشاركة الفاعلة للشركاء في القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل، والطلبة الذين أثروا الفعالية بحضورهم ومشاركتهم النشطة، والمناقشات الغنية حول تحديات وفرص التوطين في القطاع الخاص، وهو ما يثري فهمنا المشترك بشكل كبير، وينعكس على مبادراتنا المستقبلية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، صالح لوتاه، إلى أن الحدث عزز التفاعل المباشر بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل، والقطاع التعليمي مثل الجامعات، وأوجد فهماً مشتركاً بين الجميع لاحتياجات سوق العمل والكفاءات المواطنة.

وتناول مدير عام علاقات الشراكات في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أحمد الفلاسي، الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز التوطين، فيما استعرض المدير الأول للمشاريع في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، يوسف محمد بن لاحج الفلاسي، رحلة المورد البشري المواطن من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، ومبادرات التوعية المهنية التي يصممها المجلس لتتكامل مع جهود التوظيف، والاستراتيجيات الحديثة لدمج الكفاءات المواطنة في سوق العمل في القطاع الخاص بفاعلية.

كما تضمنت الفعالية جلسات نقاشية حول مواءمة التعليم لسوق العمل، وبيئة العمل الجذابة، ومنتسبي برنامج «إشراق».