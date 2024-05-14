الامارات | 150 شاغراً وظيفياً لمجندي الخدمة الوطنية في شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، توفير 150 شاغراً وظيفياً لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتمكينهم من الالتحاق ببيئة عمل شرطية طموحة وريادية حاصلة على جوائز محلية وعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2024 في مركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بتنظيم من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

المشاركة في المعرض

وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، اللواء أحمد رفيع، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض، بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، من أجل توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، لخدمة وطنهم ضمن فريق العمل بشرطة دبي.

وأشار إلى أن شرطة دبي حرصت على المشاركة في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، منذ انطلاق دورته الأولى، وعملت على مدار السنوات الماضية على توفير شواغر للمجندين في مختلف المهام الوظيفية التي تحقق تطلعاتهم المستقبلية، وتسخر إمكاناتهم وقدراتهم في العمل الشرطي.

أهداف التوطين

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن شرطة دبي حرصت هذا العام على توفير 150 شاغراً وظيفياً لمجندي الخدمة الوطنية في إطار الحرص على دعم الأشخاص الذين أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن شرطة دبي تحرص من خلال المشاركة في المعرض على توفير الوظائف العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية، لدعم رؤى وأهداف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تجاه أبناء الوطن، والتزامها بتوفير أفضل الفرص الوظيفية لهم، وتحقيق أهداف التوطين، ودعم مجندي الخدمة الوطنية في تأمين فرص العمل والتعليم لهم.

أجهزة ذكية

بدوره، أوضح مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، المقدم حمد بن دعفوس، أن منصة شرطة دبي في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية 2024، باشرت في استقبال مجندي الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن المنصة توفر لمجندي الخدمة الوطنية أجهزة ذكية للتسجيل في الوظيفة التي يرغبون في الالتحاق بها، والحصول على رقم ثم تقديم جميع المستندات المطلوبة، وأخيراً تحديد موعد لهم من أجل المقابلة الشخصية.

شروط التسجيل

وبيّن أن الراغبين في الالتحاق بشرطة دبي، يجب أن تتوافر فيهم شروط التسجيل المتمثلة في أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يقل الطول عن (165) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

وأضاف أن هناك مجموعة من الشروط للحصول على الوظيفة في شرطة دبي، تتمثّل في اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز الفحوص الطبية بنجاح، وألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد جُرِّد من رتبته العسكرية أو طرد أو فصل من الخدمة من أي جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية.