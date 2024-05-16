الامارات | «تنمية المجتمع» تطور 4 خدمات لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت وزارة تنمية المجتمع من تصميم وتطوير أربع خدمات، لتتماشى وتتواءم مع «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»، وهي خدمات أصحاب الهمم، التي تتضمن طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم، والتجديد الاستباقي، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها، إضافة إلى خدمة صرف منح الزواج.

وأفادت الوزارة في بيان، أمس، بأنها انتهت من تطوير خدمة طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم، حيث تم إضافة خدمتي التجديد الاستباقي للبطاقة، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها لتُعدّ بمثابة «باقة متكاملة».

وتضمنت إجراءات تطوير متطلبات الخدمة، تقليل عدد المستندات عبر الربط مع الهوية الرقمية والجهات ذات الصلة، ليصبح المطلوب فقط، تقديم (الصورة الشخصية والتقرير الطبي)، فضلاً عن تخفيض عدد أيام الحصول على البطاقة من 10 لتصبح خمسة أيام عمل فقط.

كما طوّرت الوزارة خدمة صرف منح الزواج، حيث تم تخفيض عدد الحقول للحصول عليها من 27 حقلاً لتصبح 20 حقلاً حالياً، وأصبح التقديم لا يحتاج إلى إرفاق أي مستندات بعد أن كانت 11 مستنداً، بينما وصل معدل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة خمسة أيام عمل بعد أن كان 15 يوماً.

وشملت التحسينات التي تم إجراؤها، العمل على تطوير آلية التقديم لطلب منحة الزواج، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وتقليص المتطلبات من المتعامل، وتقديم الخدمة استباقياً من خلال الربط مع المحاكم الاتحادية والمحلية، لحصر حالات الزواج بين مواطني دولة الإمارات، عن طريق تطبيق «أسرتي»، وذلك بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إذ إن أي تعديل في الحالة الاجتماعية في الطبيق لمستحقي منحة الزواج، يتم ربطه بشكل مباشر مع خدمة منحة الزواج في وزارة تنمية المجتمع.

وتضمنت التحسينات كذلك الحصول على بيانات المتقدمين عن طريق الربط الإلكتروني، لدراسة وتحديد الاستحقاق لمنحة الزواج، إضافة إلى تفعيل إرسال رسالة استباقية للمتعاملين باستحقاق منحة الزواج، ورابط المشاركة في برنامج «إعداد»، فضلاً عن صرف المنحة وتحويلها إلى حساب المتعامل.