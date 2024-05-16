الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرة

قال متعامل مع سيارة أجرة في الشارقة، إن السائق رفض استخدام بطاقة الائتمان الخاصة به لدفع رسوم التوصيل، بحجة أن جهاز الدفع في المركبة معطل منذ مدة، طالباً منه سداد الرسوم نقداً، ما قد يسبب للبعض حرجاً لعدم توافر النقد معهم.

رياضة

يعاني سائقون في مناطق سكنية تفتقر للإنارة صعوبة رؤية بعض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ليلاً، خصوصاً رياضة المشي، الأمر الذي ربما يؤدي إلى وقوع حوادث دهس، مقترحين إطلاق حملة لتوزيع سترات «فسفورية» على ممارسي الرياضة حتى يتمكن السائقون من رؤيتهم.

جِمال

شكا مرتادون لشارع القدرة في دبي وتحديداً المنطقة الواقعة قرب جسر شارع الإمارات، وجود جِمال سائبة تسير على طرف الطريق، ما يشكل خطراً وإرباكاً للسائقين، فضلاً عن الخوف من دخول تلك الجِمال إلى الطريق وتسببها في حوادث مرورية.

إطارات

طالب سائقو مركبات خفيفة الجهات المعنية بالنظر في أمر انتشار بقايا إطارات تالفة على طريق (الفاية - سيح شعيب)، جرّاء انفجار إطارات بعض الشاحنات بشكل مفاجئ بسبب تهالكها وقدمها، ما قد يسبب حوادث مرورية.

نفايات

طالب سكان في مناطق عدة بالدولة الجهات المعنية، بتنظيم حملة توعية لرفع مستوى وعي بعض السكان في ما يتعلق بالتخلص من النفايات بالشكل الصحيح، حيث يرمي البعض النفايات الزراعية أمام المنازل بشكل عشوائي، ما يؤثر على البيئة وصحة السكان.

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