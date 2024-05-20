محمد بن راشد: ‏تعازينا وخالص مواساتنا للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته

20 مايو 2024 10:39

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن خالص تعازيه للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث أليم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في منصة إكس:" تعازينا وخالص مواساتنا للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث أليم .. قلوبنا معكم في هذا الوقت العصيب .. ودعواتنا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

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