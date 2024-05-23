الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق ‫"قمة الإعلام العربي"

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق ‫"قمة الإعلام العربي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، كشفت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، عن إطلاق "قمة الإعلام العربي" كمظلة جديدة تندرج تحتها كافة المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها ومنذ تأسيسه في العام 1999، في خطوة من شأنها مواكبة نمو وتطور تلك المبادرات والفعاليات التي تضم: "منتدى الإعلام العربي" والذي تعقد دورته الـ22 يومي 28 و29 مايو الجاري، و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب" وتعقد دورته الثانية تزامناً مع منتدى الإعلام العربي وتحديداً في 27 مايو.

كذلك تندرج تحت مظلة "قمة الإعلام العربي" كل من: "جائزة الإعلام العربي"، والتي سيتم تكريم الفائزين بجوائز دورتها الـ23 يوم الثلاثاء 28 مايو، يليه في اليوم الثاني الموافق 29 مايو حفل "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب" في دورتها الرابعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر نادي دبي للصحافة وتحدثت فيه سعادة منى غانم المرّي وأعضاء اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، والأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، حيث سلط اللقاء الضوء على تفاصيل المنتديات المنظمة، وما سيضم كلاهما من جلسات ومتحدثين، كذلك الترتيبات الخاصة بجائزتي الإعلام العربي ورواد التواصل الاجتماعي العرب.



وحول إطلاق "قمة الإعلام العربي"، أوضحت سعادة منى المرّي أن القمة هي المظلة التي ستضم كافة المنتديات التي ينظمها نادي دبي للصحافة والمبادرات الإعلامية المشار إليها دون الإخلال بقيمة أو مكانة أو أهداف أي منها، حيث ستكون القمة بمثابة منصة جامعة للمنتديات والجوائز المندرجة في إطارها، كناحية تنظيمية، فيما سيستمر كل من تلك الفعاليات بصورته الحالية في القيام برسالته بشكل طبيعي كما كان الحال منذ بدايته إلى الآن.



- منتدى الإعلام العربي الـ22

وحول الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، قالت سعادة نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة إنها ستنطلق في مركز دبي التجاري العالمي الثلاثاء المقبل وتستمر على مدار يومي 28 و29 مايو برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وبمشاركة لافتة على المستوى رؤساء مجلس الوزراء والخارجية والإعلام، ونخبة من المفكرين والكتاب وصناع القرار الإعلامي في المنطقة، والمسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وعدد من أبرز الإعلاميين والصحافيين وصُنّاع المحتوى في المنطقة العربية والعالم.

وقالت سعادتها إن "المنتدى الإعلامي العربي للشباب" ستعقد دورته الثانية يوم الاثنين 27 مايو الجاري، كما تم الإعلان عنها بالأمس ويتقدم المتحدثين فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب .

- أجندة موسّعة

وأعطت سعادة منى المرّي لمحة عامة عن أجندة منتدى الإعلام العربي والتي وصفتها بـ "الموسّعة" وما تتضمنه من جلسات رئيسية وأخرى نقاشية وفعاليات مصاحبة ضمن الحدث الأكبر من نوعه عربياً بما يجمعه من نخب للقائمين على مختلف أشكال العمل الإعلامي في المنطقة العربية، وبما يمثله كمحفل محوري للقاء والتشاور وتبادل الأفكار والرؤى حول واقع قطاع الإعلام وما يمكن القيام به لضمان تحقيق المستقبل المنشود له.



ويشارك في المنتدى لفيف من الساسة والقيادات والرموز الإعلامية ورؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة أبرز الصحف والإصدارات الصحافية، وكبار الكُتّاب والمفكرين والمؤثرين وصُنّاع المحتوى، في دولة الإمارات والعالم العربي ضمن التجمع السنوي الكبير، في حين يصل عدد المشاركين في المنتدى إلى أكثر من 4000 من القيادات والرموز الإعلامية ورؤساء التحرير والصحافيين والإعلاميين وصُنّاع المحتوى.



وقالت سعادة منى المرّي: "أجندة موسّعة تم إعدادها لهذه الدورة من المنتدى لتناقش أهم التحولات الإعلامية وأسبابها وسبل تعزيز تأثيراتها الإيجابية ومعالجة ما قد تحمله من سلبيات ... قطاع الإعلام أحد القطاعات صاحبة التأثير الكبير في تثقيف المجتمع وتوعيته بتفاصيل ما يحيطه من متغيرات قد تؤثر بصورة مباشرة على حياته."

وأضافت سعادتها: "دبي حريصة أن تكون حاضنة لحوار مهني يتسم بالموضوعية ويستند إلى رؤى واضحة حول متطلبات التطوير، يجمع القائمين على الإعلام من أجل بحث ما يشهده القطاع من تحولات وما قد يعترضه من تحديات، وصولا إلى تأكيد قدرة الإعلام العربي على أداء رسالته على أسس تنافسية مستدامة... فالمنتدى يستعرض عبر آراء صُنّاع القرار الإعلامي أهم العوامل المؤثرة في تشكيل مستقبل الإعلام لنحسن الاستعداد لها وتطويعها بصورة تكفل للإعلام العربي أن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه كشريك مؤثر في بناء المجتمع".

واستعرضت سعادة منى المرّي خلال المؤتمر الصحافي كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى هذا العام، سيراً على نهج الحدث في استضافة صناع القرار في المنطقة، لمشاركة رؤاهم وأفكارهم حول دور الإعلام في دعم العملية السياسية وتعزيز قدرة الشعوب على المضي قدما في مضمار التنمية، حيث شهد المنتدى على مدار دوراته المتعاقبة مشاركة العديد من رؤساء الوزارات والوزراء ولفيف من الشخصيات السياسية والاقتصادية .

وذكرت سعادتها أن منتدى الإعلام العربي سيضم عدداً من الجلسات المغلقة تستضيف مجموعة من الخبراء والمتخصصين، والتي سيتم خلالها مناقشة جملة من الموضوعات التي تلامس بشكل مباشر قطاع الإعلام، أملاً في التوصل إلى أفكار ومقترحات من شأنها تعزيز قدرة الإعلام العربي على القيام برسالته على الوجه الأكمل.

ورداً على سؤال حول جهود تطوير "جائزة الإعلام العربي" التي استمرت في الحفاظ على مكانتها كأهم محفل للاحتفاء بالتميز الإعلامي على مدار أكثر من عقدين من الزمان، أوضحت سعادة منى المري أن عملية تحديث لا تنقطع ومستمرة منذ إطلاقها قبل أكثر من عشرين عاماً، مشيرة إلى حرص الأمانة العامة للجائزة ممثلة في نادي دبي للصحافة على ضم مزيد من الكوادر الإعلامية الشابة لمجلس إدارة جائزة الإعلام العربي القادم، إذ تنتهي مع هذه الدورة ولاية مجلس إدارتها الحالي، ليواصل المجلس النظر في متطلبات تطوير الجائزة بما يواكب التطور الحاصل في المجال الإعلامي عربياً وعالمياً.

ولفتت سعادتها إلى عودة "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب" في نسختها الرابعة للاحتفاء بالمبدعين من صُنّاع المحتوى في العالم العربي، كأكبر حدث يعنى بأصحاب الإسهامات المُلهمة والمحتوى الابداعي في الفضاء الرقمي.

وفي ختام كلمتها، قالت سعادة منى غانم المري إن الفعاليات الإعلامية التي ستشهدها دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو تحت مظلة "قمة الإعلام العربي" بمثابة مهرجان إعلامي كبير، لا يقتصر على النقاشات والجلسات، ولكنه احتفالية ضخمة تجمع أهم وأبرز القائمين على العمل الإعلامي في العالم العربي.

- شخصيات رئيسية

ويستضيف منتدى الإعلام العربي الـ22 ، ضمن جلساته الرئيسية معالي أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية، لإلقاء الضوء على فرص السلام الدائم في اليمن، ودور الإعلام في تأكيد قيم الحوار والتعايش وتقريب وجهات النظر، وتكامل هذا الدور مع الجهود الدبلوماسية لدول الجوار الصديقة، وتدير الحوار الإعلامي زينة اليازجي من قناة الشرق.

كما يتحدث خلال المنتدى معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث سيلقي الضوء على أهمية التكامل الإعلامي، وترسيخ شعار "خليجنا واحد" الذي انطلق تعبيراً عن حرص شعوب دول مجلس التعاون على تأكيد مبدأ الوحدة فيما بينها.

ويستضيف المنتدى في جلسة حوارية تعقد تحت عنوان "الكويت نحو عقد إعلامي جديد"، معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، وتدير النقاش خلالها الإعلامية هبة زعرور، من دبي للإعلام، حيث سيتطرق معاليه إلى أهمية التعاون الإعلامية لمواكبة التطوير الشامل التي تشهدها الكويت.

وضمن الجلسات الرئيسية لمنتدى الإعلام العربي الـ22، يتحدث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، من خلال حوار حول التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على آفاق التنمية في إطاريها الخليجي والعربي، ويدير الحوار الإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية.



كما سيكون حضور المنتدى على موعد مع جلسة يشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ضمن برنامج الجلسات الرئيسية للمنتدى حول "الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام" وكيف يمكن توظيف التكنولوجيا بأسلوب يخدم القطاع ويمكنه من تحقيق التميز رغم ما تجلبه من تحديات تصاحب التطور السريع لتطبيقاتها المختلفة الداخلة في صناعة الإعلام، ويدير الحوار الدكتور محمد قاسم.



- نقاشات مكثفة

وخلال المؤتمر الصحفي تطرقت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة للمنتدى، إلى جانب من الأجندة الموسعة التي تضمها أجندة "منتدى الإعلام العربي" الـ22 على مدار يوميّ 28 و29 مايو الجاري، علاوة على جلسات "المنتدى الإعلامي العربي للشباب"، الذي تعقد دورته الثانية في 27 مايو، وقبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي، حيث يضم الحدثان، أكثر من 110 جلسات رئيسية وحوارية وخاصة إضافة إلى الجلسات المغلقة، وورشات العمل المقامة تحت عنوان "الماستر كلاس" .



وقدّمت د. بوحميد مجموعة من الأرقام المهمة حول "منتدى الإعلام العربي" و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب" واللذين سيضمان أكثر من 250 متحدثا، على مدار ثلاثة أيام، في حين يشارك فيهما ما يزيد على 200 من شخصية من ابرز الوجوه الإعلامية من خارج الدولة، بينما سيصل عدد الفعاليات المصاحبة إلى أكثر من 40 فعالية إعلامية على مدار ثلاثة أيام.

وقالت ميثاء بوحميد إن منتدى الإعلام العربي سيطلق مجموعة من المبادرات الإعلامية الجديدة لخدمة الشباب على المستويين العربي والمحلي، إضافة إلى إطلاق تقارير متخصصة تحلل الاتجاهات الإعلامية الجديدة، كذلك إطلاق برنامج جديد يتعلق بواحدة من القطاعات الإبداعية في مجال الإعلام، وذلك للمرة الأولى خلال.



وأشارت مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي والمنتدى الإعلامي العربي للشباب أن الحدثين يركزان بصورة كبيرة على ?الشباب التزاما بنهج دبي ودولة الإمارات في وضع الشباب دائما في مقدمة الأولويات بما هو معقود عليهم من آمال في دفع مسيرة التطوير ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي.

- جوائز

وخلال المؤتمر الصحافي، قدّم جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي خلال المؤتمر الصحافي لمحة حول حفل الجائزة، الحدث الأبرز عربياً للاحتفاء بالتميز الإعلامي، والتي سيتم خلاله تكريم الفائزين في فئاتها المختلفة وضمن محاورها الثلاث الرئيسية "جائزة الصحافة العربية" وجائزة الإعلام المرئي" و"جائزة الإعلام الرقمي".



وقدّم الشمسي معلومات حول حفل تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي، والتي ستقام بحضور حشد من القيادات الإعلامية العربية وممثلي وسائل الإعلام العالمية، وذلك يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري، إضافة إلى حفل توزيع "جوائز رواد التواصل الاجتماعي العرب" في دورتها الرابعة.

- الاحتفاء برواد الإعلام

وتحدثت خلال المؤتمر الصحافي سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، حول اهتمام المجلس بالاحتفاء برواد الإعلام بما يحملونه من خبرات وما قدموه من إنجازات أسهمت في بناء الإعلام الإماراتي، حيث يبقى عطائهم محل كل احترام.



وتطرقت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام إلى فعالية رئيسية سيتم تنظيمها خلال المنتدى وهي فعالية "رواد الإعلام"، حيث ستتخلل أعمال المنتدى سبع جلسات تستضيف عدداً من رواد إعلام دبي لمشاركة إضاءات من تجاربهم وخبراتهم وتاريخهم المهني الحافل بالإنجازات، أمام جمع من الإعلاميين الشباب، في إطار نقل الخبرات بين الأجيال وتقديم نماذج ملهمة من شأنها تحفيز الأجيال الجديدة من الإعلاميين.

وأوضحت أن قائمة المشاركين تضم رموز وقامات إعلامية كبيرة تحمل تاريخاً طويلاً وحافلاً في مجال العمل الإعلامي وهم: عائشة سلطان، وخالد حبيب آل رضا، وعبداللطيف الصايغ، والإعلامي الرياضي محمد الجوكر، وسهيل العبدول، ثاني بن جمعة، ومحمد بن ثاني.

- بكل فخر من دبي

وتحدثت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، حول مشاركة أعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي" من رواد الأعمال الشباب الذين تدعمهم المبادرة، بإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الفعاليات الكبرى في دبي، ومن بينها منتدى الإعلام العربي، للتعريف بما يقدمونه من منتجات، من مأكولات ومشروبات، على قدر كبير من التميز والجودة، حيث تشكل مشاركتهم إضافة متميزة للحدث تسهم في خدمة ضيوف المنتدى والمشاركين فيه.

كذلك تطرقت شيماء السويدي إلى الفعاليات الإبداعية التي سيشهدها المنتدى والتي تعكس مضمونه وشعاره الذي يركز على المستقبل، حيث سيبرز جانب من الفعاليات المصاحبة تطبيقات إبداعية مختلفة للذكاء الاصطناعي ذات علاقة بعالم الإعلام.



وتحدثت آمنة خليل، مديرة منتدى الإعلامي العربي للشباب، حول الجوانب التنظيمية الخاصة بالدورة الثانية للمنتدى الإعلامي العربي للشباب، والتي ستنطلق أعمالها يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري، وقبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي الـ22، وما سيتضمنه منتدى الشباب من جلسات يشارك فيها أكثر من 1000 من طلبة وطالبات الإعلام، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية.



وقالت إن مناقشات المنتدى ستركز هذا العام على مجموعة من الموضوعات وثيقة الصلة بالشباب ودورهم في إبداع إعلام جديد يواكب ركب التقدم العالمي، حيث ستتطرق نقاشات المنتدى إلى صناعة المحتوى الجيد ومقومات التميز في السرد القصصي، كما سيتخلل المنتدى 10 جلسات "ماستر كلاس" وهي ورشات عمل تدريبية لتعزيز جانب التثقيف الإعلامي للحدث.

كذلك تطرقت آمنة خليل إلى الترتيبات الخاصة بحفل جوائز رواد التواصل الاجتماعي العرب، بحضور المشاركين في منتدى الإعلام العربي، ضمن الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة للاحتفاء بالتميز وتشجيع أصحابه بين المؤثرين وصُنّاع المحتوى ذي التأثير الإيجابي في المجتمع.

- ورشات العمل "الماستر كلاس"

وقدمت محفوظة صالح، مسؤولة تطوير المواهب الإعلامية، نادي دبي للصحافة، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، نبذة حول ورشات العمل التي سيتم تنظيمها خلال المنتدى، وتحديداً في إطار "المنتدى الإعلامي العربي للشباب" يوم 27 مايو، والتي ستضم 10 ورش عمل تحت عنوان "الماستر كلاس" وستتطرق إلى العديد من الموضوعات المهمة المرتبطة بالإعلام الجديد وأهم ظواهره وتطبيقاته، حيث ستشمل ورش العمل التي سيتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من أهم وأبرز المنصات الرقمية في العالم، جملة من النصائح للإعلاميين الشباب للوصول إلى أرقى مستويات التميز في الفضاء الإعلامي الرقمي الجديد.



- جوانب تنظيمية

وتناولت كل من مريم الملا، رئيس قسم الشراكات والعلاقات الإعلامية في نادي دبي للصحافة، وحصة المطروشي، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، عدداً من الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمنتدى، بما في ذلك آلية التسجيل للحضور والتي تعد مطلباً أساسياً لكل من يرغب في المشاركة والاستماع إلى مناقشات المنتدى وفكر وآراء نخبة من القيادات الإعلامية العربية تجتمع تحت سقف واحد في دبي، لافتة إلى أن يوم 23 مايو هو الموعد النهائي للتسجيل.



كما تناول العرض الترتيبات الخاصة بمقر المنتدى والتي روعي فيها أن تعكس فكرة المنتدى ومحاوره، وموضوعاته، مع إتاحة المساحة الكافية للعديد من الفعاليات المصاحبة للجلسات النقاشية التي ستعقد على مدار المنتدى، وتصل إلى نحو 40 فعالية، حيث تضاعفت مساحة المنتدى هذا العام بنسبة 300% مقارنة بالدورة السابقة.



- منتدى الإعلام العربي الـ22 جلسات 28 مايو

أفرد منتدى الإعلام العربي هذا العام جلسة خاصة لمناقشة التعامل الإعلامي مع القضية الفلسطينية تحت عنوان" فلسطين بمنظور إعلامي عربي"، يناقش من خلالها كل من الإعلامي والكاتب المصري عماد الدين أديب، والإعلامي والكاتب الإماراتي، محمد الحمادي، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، في حوار يديره الإعلامي صهيب شراير من قناة سكاي نيوز عربية، حول تعامل الإعلام العربي مع الوضع في قطاع غزة، وازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام الغربي مع الأزمة.



"الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على المنطقة العربية" ويتحدث فيها الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، وعبداللطيف المناوي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، والإعلامية والكاتبة راغدة درغام، وتحاورهم الإعلامية نوفر رمول، من "دبي للإعلام".

"استثمارات إعلامية تقود المستقبل" ويحل عليها متحدثاً راني رعد، الرئيس التنفيذي، الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) وتحاوره الإعلامية هادلي جامبل، من شبكة "سي إن بي سي".

وفي جلسة تعقد تحت عنوان "معايير إعلامية سقطت بالاختبار" يشارك المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ المصري د. عبدالمنعم السعيد، والكاتب سمير عطا الله، في جلسة نقاشية يديرها الإعلامي باسل عبدالكريم، وتطرح مجموعة من التساؤلات المهمة حول ازدواجية المعايير الإعلامية في الغرب.

وفي جلسة مهمة ستناقش توحيد الإعلام الغربي لرسائله اثناء الأزمات بما فيها المنصات الرقمية والخوارزميات التقنية، وتحمل الجلسة عنوان "من أين يدير رئيس التحرير الإعلام؟" ويتحدث فيها كل من: الإعلامي عمرو الليثي، قناة الحياة، ونخلة الحاج مدير منصة Blinx ، ود. محمد القاسم، خبير التكنولوجيا المتقدمة، وتحاورهم خديجة المرزوقي، مدير الإعلام الرقمي، دبي للإعلام.

"الإعلام الوطني.. قيم وممارسات" وتستضيف الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، والكاتبة البحرينية سوسن الشاعر، والإعلامي محمد الملا، ويحاورهم الإعلامي أحمد اليماحي، شبكة أبوظبي للإعلام.



"صناعة الإعلام والترفيه"، وتستضيف هذه الجلسة محمد الملا، مدير عام "دبي للإعلام"، والتي تتبعها منصة "أوان"، وناصر المؤمن، المدير التنفيذي لمنصة "شاشا"، ورومان شيمنسكي، المدير الإقليمي لمنصة يانجو (YANGO) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحاورهم الإعلامية جيسيكا عزار، قناة MTV. "حوار مع رؤساء التحرير: أحدث المنطقة.. فكر محلي.. فكر عالمي" ويشارك في الحوار فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، ومصطفى الريالات، رئيس تحرير صحيفة الدستور، ويدير الحوار الإعلامي حامد المعشني، شبكة أبوظبي للإعلام.



"من يحكم الشاشة: الكاريزما أم الجمال"، في حوار مشترك بين الإعلامية منتهى الرمحي، قناة العربية، والإعلامي معتز الدمرداش، قناة الشرق.

في جلسة تعقد تحت عنوان "توك شو: الإعلام الذي نريده" سيتحدث خلالها الإعلامي نديم قطيش، المدير العام، سكاي نيوز عربية، عن حقيقة المتغيرات التي تحدث في المنطقة، وكيفية قراءة الواقع بحيادية تامة.

"جهود الإغاثة الإنسانية في رحلة موانئ دبي العالمية" وتتحدث خلالها لطيفة القمزي، مدير عام مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، ويحاورها الإعلامي أيوب يوسف، من دبي للإعلام.

البودكاست.. يسرق الأضواء" وتستضيف: سالم بشير، مقدم بودكاست "قفير"، وعمار تقي، مقدم بودكاست "صندوق أسود" وباسل الزارو، مقدم بودكاست "إي آي بودكاستر"، وتدير الحوار الإعلامية رهف الصوالحة من قناة المملكة الأردنية.

"جيل مخضرم وجيل شاب" ويشارك فيها: راشد الحمر، رئيس الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأيام البحرينية، والكاتب والإعلامي الدكتور ياسر عبدالعزيز، والإعلامي مارسيل غانم، قناة Mtv والإعلامي شريف نور الدين. وتدير الجلسة الإعلامية لما جبريل.

"من يقف وراء التلاعب بالحقيقة في فضاء التواصل الاجتماعي" ويتحدث فيها الكاتب والمؤثر وخبير تقنيات الذكاء الاصطناعي ديفيد باتركاراكوس، حول ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة ومقاطع الــ "ديب فيك" على منصات التواصل وفي البيئة الرقمية.



"قيادات عربية تقود الإعلام الأجنبي"، تستضيف الإعلامية سامية نخول، محررة الشرق الأوسط في وكالة رويترز، والإعلامية كارولين فرج، نائب رئيس شبكة سي إن إن، وتحاورهم إيليني جيوكوس، قناة CNN، للحديث حول قصص النجاح التي حققتها المرأة العربية في مجال الإعلام والأعداد المتزايدة للنساء العربيات في المناصب القيادية في مؤسسات الإعلام العالمية.



"من يقف وراء التعصب الرياضي.. الإعلام أم الجمهور؟"، تساؤل يحاول الإجابة عنه الإعلامي الرياضي الكويتي مساعد الفوزان، والإعلامي المصري أحمد شوبير، قناة أون تايم سبورت، ولطفي الزعبي، الإعلامي بتليفزيون المشهد، ويدير النقاش الإعلامي حسن حبيب، "دبي للإعلام".



وفي جلسة بعنوان "التواصل المفقود بين إعلام المشرق والمغرب العربي"، سيناقش الإعلامي رشيد العلالي، مقدم برنامج "رشيد شو"، وعبدالله المديفر، مقدم برنامج "الليوان"، في حوار مشترك سبل بناء جسور إعلامية جديدة بين المشرق والمغرب العربي، وأهمية توسيع التعاون واستحداث أفكار مبتكرة تسهم في تحقيق التقارب المنشود، وأثر التنوع الثقافي ودخول الشباب العربي في مجالات الإعلام الرقمي على زيادة فرص تحقيق التقارب بين المشرق والمغرب العربي.

"الإعلام العربي بين التجديد والتقليد" وتستضيف مكرم الطروانة، رئيس تحرير صحيفة الغد، ونبيل الخطيب، مدير عام تليفزيون الشرق الأوسط، وطوني خليفة، مدير عام قناة ومنصة المشهد، وتدير الجلسة الإعلامية ليلاس كفوزي، قناة سي بي سي إكسترا. (CBC extra).



"الطاقة النظيفة لمستقبل مستدام" تستضيف عدداً من مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي " شرك الاستدامة الاستراتيجي للمنتدى" وهم غانم القاسم، مدير أول الطاقة الشمسية، والدكتور هشام إسماعيل، مدير أول- التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقية، ومحمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي، وتحاورهم الإعلامية هند النقبي، من دبي للإعلام.

ويفرد المنتدى في ختام يومه الأول جلسة لمناقشة وضع الدراما العربية ومكانتها الحالية على خارطة الإبداع العالمية، ويتحدث خلالها المنتج صادق الصباح، والفنان أحمد حلمي، والفنانة دانيلا رحمة، والفنان تيم حسن، ويحاورهم الإعلامي مصطفى الأغا، من "إم بي سي".

- جلسات اليوم الثاني 29 مايو الجاري.

"متى يستقر الشرق الأوسط" تساؤل يطرحه المنتدى على الباحث في السياسة الخارجية والدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن، أفشين مولافي ومينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال، في حوار يديره الإعلامي دان مورفي،International CNBC.



"الشباب العربي والوعي السياسي" جلسة تستضيف للحديث حول هذا الموضوع: معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، والكاتب السعودي طارق الحميد، ومؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، ويدير الحوار الإعلامي حسين الشيخ من قناة الحدث.



"الاقتصاد والإعلام.. أزمات عابرة للحدود" يتحدث خلالها رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "الخليج" الإماراتية، ومحمد برهان، الرئيس التنفيذي، قناة CNBC عربية، وتدير الجلسة الإعلامية نادين هاني، قناة العربية.



وفي جلسة حوار مشترك "الإعلام وحوار الحضارات" بين الكاتب والباحث في تاريخ الحضارات د. رشيد خيون مع الكاتب والروائي د. أسامة الشاذلي، حول علاقة التاريخ بالراوية الأدبية، وإمكانات الإعلام الجديد في تعزيز الحوار بين الثقافات.

"نجومية أون لاين" نقاش بين الإعلامية لميس الحديدي، قناة On TV ، والإعلامي علي الخالدي، قناة الشرقية، حول ما إذا كان التنافس بين الشاشات العربية هدفه جذب المعلنين أم فقط البحث عن "الترند" عبر التفتيش عن كواليس المشاهير.



"دور التكنولوجيا المتقدمة في تسريع التحول الرقمي" موضوع يتحدث عنه جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شركة "دو"، وتحاوره الإعلامية ميساء القلا، CNBC عربية عن أبعاد هذا الدور وتأثيراته المختلفة، لاسيما على الصعيد الإعلامي.



ويحل الإعلامي وصانع المحتوى باسم يوسف ضيفاً على منتدى الإعلام العربي من خلال جلسة نقاشية حول العديد من الموضوعات المرتبطة بمسيرته مع الإعلام ضمن محطات مختلفة في حياته وتدير الحوار الإعلامية جيسكا عازار.



"تغطية الأزمات والحروب بين الرقمي والتقليدي" وتضم الجلسة نايلة تويني، رئيسة مجموعة النهار الإعلامية ورئيسة تحرير جريدة النهار، لبنان، وأحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام، مصر، وتحاورهما الإعلامية في قناة العربية نادين خماش.



"حوار بين مقدم تلفزيوني ومقدم بودكاست" يجمع نادية الزعبي، الإعلامية الأردنية في قناة "المملكة"، ومعين جابر، مقدم بودكاست "سردة بعد العشاء"، في مناظرة هدفها الوقوف على أوجه الإبداع والتنوع في البرامج التلفزيونية والبودكاست، ودور كل منهما في تلبية احتياجات الجمهور وتقديم محتوى متنوع وملهم.

"من يصنع الترند" سؤال يحاول الإعلامي وسام بريدي الإجابة عليه من خلال حوار يستضيف فيه الفنانة المصرية سلمى أبوضيف.

"شراكات إعلامية عالمية" جلسة نقاشية يشارك فيها تميم فارس، رئيس ديزني- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيلي حبيب، المؤسس والمدير التنفيذي، منصة "أنغامي"، وتحاورهما الإعلامية هبة حيدري، قناة المشهد.

"ستاند أب كوميدي" يستضيف الإعلامي أحمد البشير مقدم برنامج "بشير توك".

- تفاصيل أجندة المنتدى الإعلامي العربي للشباب يوم 27 مايو.

رواد المستقبل في السرد القصصي .

ويتحدث خلال المنتدى الإعلامي العربي للشباب 2024، المستشار الإعلامي مازن حايك، حول فن السرد القصصي كأحد الفنون المهمة التي ستشكل مستقبل الإعلام، وتميز الشباب في هذا الشكل الإعلامي الجديد.

- "فريج".. الارتباط بالأصول .

تجربة اخراج عربية وصلت للعالمية ويستضيفها المنتدى الإعلامي العربي للشباب في ثاني دوراته، من خلال استضافة المخرج والمنتج الإماراتي محمد سعيد حارب مؤسس "لمترى بكتشرز" ومبدع المسلسل الكارتوني الشهير "فريج" .

- الشباب شريك في الحوار.

وسيشرك المنتدى الحضور من شباب الإعلاميين في جلسة حوارية مفتوحة تديرها الإعلامية ندى الشيباني، من "دبي للإعلام"، وضمن برنامج المنتدى الذي يحمل عنوان "دردشات إعلامية" حيث ستحاورهم مديرة الجلسة عن رؤاهم وتطلعاتهم لمستقبل الإعلام العربي.

- التأثير من التواصل الاجتماعي إلى البودكاست.

وفي جلسة ضمن برنامج "دردشات إعلامية" وسيديرها الإعلامي علي نجم ليحاور فيها مجموعة من صانعات المحتوى المتميزات في العالم العربي وهن: الطبيبة مها جعفر، ودانة طويرش، ونور ستارز، حول أسباب التوجه للبودكاست كوسيلة إعلامية جديدة لتوصيل رسالتهن.



وفي مواكبة لأبرز الظواهر والمتغيرات في عالم العمل الإعلامي، سيخصص المنتدى إحدى جلساته لمناقشة "مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية عربياً"، وهو القطاع الذي بات يصنف عالمياً كأحد روافد صناعة الإعلام والترفيه.

كما ستتطرق الجلسة، التي ستستضيف صانعة المحتوى بلقيس بكي، وصانع المحتوى عبدالله الباشان، وريما الوستا صانعة محتوى العاب الكترونية، ويحاورهم صانع المحتوى أحمد النشيط، إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بقطاع الألعاب الرقمية سعياً لرسم صورة متكاملة له عربياً في الوقت الراهن.

- الشباب في المقدمة.

وضمن "برنامج دردشات إعلامية" وفي جلسة عنوانها "منصات يقودها الشباب" يستضيف المنتدى كلاً من: محمد أبوطالب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "وصل"، وبدر المديفر الرئيس التنفيذي لمنصة "خوش فكرة" في حوار تديره الإعلامية ديالا علي، من "دبي للإعلام".

- من ضغطة زر إلى ريادة الأعمال.

وفي السياق ذاته، وفي محاول لاكتشاف البعد الاقتصادي في الإعلام الجديد، تضم أجندة المنتدى جلسة بعنوان "ريادة الأعمال بضغطة Like" تستضيف للحديث حول هذا الموضوع رائدتي الأعمال وصناعتي المحتوى كارن وازن وفوز الفهد، ويحاورهما رائد الأعمال وصانع المحتوى، أنس بوخش، حول تأثير التحوّل الرقمي على بيئة ريادة الأعمال وفرص النمو فيها.

- الحكم المُسبق في البيئة الرقمية.

وفي جلسة بعنوان "التأثير.. حكم مسبق" تتحدث الفنانة أسيل عمران من خلال حوار يديره الإعلامي نور الدين اليوسف حول الأحكام المسبقة التي باتت تمثل ظاهرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

- جلسات الماستر كلاس.. نافذة معرفية.

وتضم أجندة المنتدى 10 جلسات عمل تندرج تحت برنامج "ماستر كلاس" الذي يحرص نادي دبي للصحافة على تضمينه كمساحة مهمة لتدريب الشباب واطلاعهم على أهم المستجدات في المجال الإعلام، لاسيما الرقمي منه، ويتعاون النادي في تنظيم الجلسات الخمس مع نخبة من أهم المنصات العالمية وتضم: منصة إكس (تويتر سابقاً)، "سناب شات" "دولبي"، "تيك توك"، "يوتيوب"، "لينكدإن"، "ميتا"، وVFX MOJO.