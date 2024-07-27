جدل واسع في إسرائيل بسبب هدية نتنياهو لـ ترامب (صورة)

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت الهدية التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، موجة من الجدل في إسرائيل.

وقدم نتنياهو، أمس الجمعة، لترامب قبعة كتبت عليها عبارة "النصر الكامل"، في إشارة إلى الحرب ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة، وهي العبارة التي يستخدمها رئيس لبوزراء الإسرائيلي في كل خطابته، متوعدا "بتدمير حماس" بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، نشر نتنياهو صورة جمعته بترامب، وهو يقدم له القبعة في منتجع الرئيس الأمريكي السابق بولاية فلوريدا.

وأثارت القبعة ضجة على منصات السوشيال ميديا بعد أن تم تصوير رئيس الوزراء بجوارها مع زوجته سارة في غرفة اجتماعات بـ "طائرة الرئاسة الإسرائيلية"، في طريقهما إلى واشنطن.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد حذفت هذه الصورة من القنوات الرسمية بعد تأكيدات بأن القبعة مرتبطة بحملة تسويقية يديرها مذيع تلفزيوني في القناة 14، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتراوحت تعليقات الناشطين عبر منصة "إكس" بين مشجع وداعم لترامب ونتنياهو، وبين الانتقادات التي تم توجيهها إلى الرجلين معا، حيث سأل أحد الناشطين ترامب: "لماذا تقابل مجرما؟ هذا أمر غير مناسب، فيما اعتبر ناشط آخر أن نتنياهو هو "رجل الدمار الذي يتهرب من مسؤولية المذبحة والخراب".

وتساءل ناشط آخر: "هل حقا ستحقق النصر الكامل"؟.