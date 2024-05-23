الامارات | "الاتحادية للضرائب" تدعو أصحاب "تراخيص يناير وفبراير" التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة إسراع الخاضعين لضريبة الشركات ذوي التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير "بغض النظر عن سنة صدور التراخيص"، والأشخاص الاعتباريين الذين لم يكن لديهم ترخيص في 1 مارس 2024، بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل يوم الجمعة 31 مايو 2024 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.

وشددت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، على أهمية الالتزام بقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها.. مُشيرة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.

ويتم تطبيق غرامات إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة المُشار إليه بهذا الشأن لكل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة أن الفترات الزمنية المُحدَّدة للقيام بتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين "المُقيمين وغير المُقيمين".

وأشارت إلى أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، لافتة إلى أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة للخاضعين للضريبة فإنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس" باستخدام الرابط https://eservices.tax.gov.ae/ وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة التسجيل بسهولة.

وأفادت الهيئة أنها، وفي إطار حرصها على تنويع قنوات تقديم خدماتها لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي، أتاحت خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في إمارات الدولة، حيث يمكن للخاضع للضريبة أن يقوم بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.

وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونيا في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخليا، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاصبه عبر بريده الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.

ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لقانون ضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.