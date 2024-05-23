الامارات | انقاذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ "المركز الوطني للبحث والإنقاذ" بالحرس الوطني وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة انقاذ ثلاث أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء بإمارة الشارقة.

شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية