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الامارات | انقاذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء.. فيديو

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ "المركز الوطني للبحث والإنقاذ" بالحرس الوطني وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة انقاذ ثلاث أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء بإمارة الشارقة.  

ونشر الحساب الرسمي لقيادة الحرس الوطني عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، مقطع فيديو يظهر عملية الانقاذ.

وقام فريق البحث والانقاذ بعملية الإخلاء الطبي للعالقين ونقلهم إلى مستشفى كلباء لتلقي العلاج اللازم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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