الامارات | حبس وتغريم مدانَين بالاستيلاء على مال الغير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بحبس رجل عربي شهراً وإبعاده عن الدولة وتغريمه 600 درهم، كما عاقبت امرأة من الجنسية ذاتها بغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد إدانتهما بالاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، من خلال نشر إعلانات وظائف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على أموال من الراغبين في العمل.

وقال أحد المجني عليهم، إنه شاهد إعلاناً عن توظيف بائع في أحد المحال، فتواصل مع المعلن عن طريق تطبيق للدردشة، وتحدث معه المتهم لأول الذي أكد له توفر الوظيفة، وعليه أن يدفع 1200 درهم للالتحاق بها، على أن يسدد نصف المبلغ حالاً وبقيته بعد استلام العمل، فاستجاب له وأرسل المبلغ المطلوب والأوراق اللازمة، حيث استلمتها منه المتهمة الثانية، لكن المجني عليه أدرك لاحقاً أنه وقع ضحية عملية احتيال.