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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترك سائق شاحنة مركبته في أحد المواقف الرملية خلال فترة الليل، وحين عاد في صباح اليوم التالي وحاول تشغيلها لم تستجب له، واكتشف أن بطاريتها قد سرقت، فأبلغ الشرطة بالواقعة.

وبالبحث والتحري، تبيّن أن هناك أكثر من بلاغ بالطريقة ذاتها، فتم تحديد هوية المشتبه فيهم، وتم ضبط شخصين آسيويين يسرقان بطاريات السيارات ليلاً، وأحيلا إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتهما، وعاقبتهما بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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