سعود بن صقر يستقبل السفير السعودي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة سلطان بن عبدالله العنقري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية الشقيقة في شتى المجالات.

كما بحث سموه مع سعادة السفير، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه، على عمق العلاقات التاريخية المتأصلة، والروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تزداد متانة ورسوخاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وعبر سعادة السفير سلطان بن عبدالله العنقري، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.