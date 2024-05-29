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الامارات | حشر بن مكتوم: مؤسسو الإعلام بالدولة صاغوا مفهوم الريادة في القطاع

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام أن الرعيل الأول من الإعلاميين في دولة الإمارات صاغوا مفهوم الريادة في هذا القطاع.

وثمن سموه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال قمة الإعلام العربي الجهود الملموسة حتى يومنا هذا للمؤسسين من الرعيل الأول الذين كافحوا لدراسة الإعلام والتثقيف في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجيل الجديد استفاد كثيرا من تجارب المؤسسين من خلال التواصل البناء للتطوير المستمر من الأساس العلمي التقليدي إلى الحديث الرقمي.

ولفت إلى أن الجيل الجديد انخرط في قطاع ريادة الأعمال في مجال الإعلام وأصبح لديه أفضل شركات لتقديم خدمات عبر وسائل متنوعة من إنتاج وتصوير ومحتويات هادفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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