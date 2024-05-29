الامارات | محمد بن زايد ينعى سعيد بن أحمد العتيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، الذي وافاه الأجل اليوم.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "رحم الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة وأسكنه فسيح جناته. من الرعيل الأول الذي عمل مع الشيخ زايد، رحمه الله، بإخلاص وتفان. خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة".