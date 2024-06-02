الامارات | 7 مزايا حصرية تمنحها «الإقامة الذهبية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير للحكومة الرقمية بأن التأشيرة الذهبية تتيح إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، وتمكّنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية، موضحاً أن فئات التأشيرة تشمل: المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمختصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح برنامج الإقامة الذهبية من قِبل حكومة دولة الإمارات، بهدف إتاحة إقامات طويلة الأمد تمنح صاحبها فرصة الإقامة في الدولة دون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة، ويتم إصدار الإقامة الذهبية لمدة خمس أو 10 سنوات، وذلك حسب الفئة.

وحددت الحكومة الرقمية سبع مزايا حصرية يتمتع بها حامل الإقامة الذهبية، تشمل تأشيرة متعددة الدخول لمدة ستة أشهر لإنهاء إجراءات الإقامة الذهبية، وتأشيرة إقامة لمدة خمس أو 10 سنوات قابلة للتجديد، كما يمكن لحامل الإقامة الذهبية البقاء خارج دولة الإمارات لفترة تتجاوز ستة أشهر، إضافة إلى عدم الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة، وإمكانية إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي، بما يشمل الزوج والأبناء، فضلاً عن أنه لا يوجد حد أقصى لعدد عمال الخدمة المساندة الذين يمكن استقدامهم، إلى جانب إمكانية بقاء أفراد الأسرة في الدولة طوال مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المُعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

وذكر تقرير الحكومة الرقمية أن متطلبات تأشيرة الإقامة الذهبية تعتمد على الفئة التي يندرج تحتها مقدم الطلب، سواء كان ضمن فئة المستثمرين أو المواهب أو رواد الأعمال.

وبيّن أنه بالنسبة لمن يستثمر في صندوق استثمار عام، فهو مؤهل للحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات من دون ضامن، بشروط إحضار رسالة من صندوق استثماري معتمد في الدولة تفيد بوجود وديعة بقيمة مليوني درهم، وإحضار رخصة تجارية أو صناعية سارية المفعول، مع عقد تأسيس الشركة الذي يبيّن أن حصة رأس المال المستثمر فيها لا تقل عن مليوني درهم، علاوة على إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تفيد بأنه مالك أو شريك في منشأة تسدد الضريبة للحكومة، وتكون مساهمة حصته في الضريبة بما لا يقل عن 250 ألف درهم سنوياً. كما يجب عليه امتلاك رأس المال بشكل تام، بحيث لا يكون قرضاً، إضافة إلى تقديم دليل على وجود تأمين صحي لطالب التأشيرة ولأسرته إن وجدت. ووفقاً للتقرير، فإنه بالنسبة لمن يمتلك عقاراً أو مجموعة عقارات، يجوز له الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بالشروط نفسها ودون الحاجة إلى ضامن، بعد استيفاء المتطلبات.

ويمكن الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة خمس سنوات إذا كان الشخص من رواد الأعمال، ويمتلك مشروعاً اقتصادياً ذا طابع تقني أو مستقبلي يعتمد على المخاطر والابتكار.

كما يمكن لأصحاب المواهب والتخصصات النادرة، الحصول على الإقامة الذهبية، وتشمل هذه الفئة الأطباء والعلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفن، والمخترعين، والمديرين التنفيذيين، والمختصين في المجالات العلمية ذات الأولوية، والرياضيين، وحملة شهادات الدكتوراه، وغيرهم من أصحاب التخصصات. وتشمل الفئات المؤهلة أيضاً المختصين في مجالات الهندسة والعلوم، والطلبة النابغين، وطلاب المدارس الثانوية، وطلاب الجامعات الإماراتية، وطلاب الجامعات الأجنبية، ورواد العمل الإنساني، والعاملين في خط الدفاع الأول.

لمسة واحدة

ذكرت الحكومة الرقمية أنه تم إطلاق الخدمة الشاملة للإقامة الذهبية «بلمسة واحدة»، لتسهل على المتعاملين تقديم طلبات الإقامة الذهبية وتجديدها بكل يسر، وتوفير وقتهم وجهدهم.

وأشارت إلى أن الخدمة الشاملة للإقامة الذهبية تهدف إلى اختزال المسافات وتوحيدها، عبر باقات متكاملة لإنجاز طلب الترشح للإقامة الذهبية، وإصدار التأشيرة، وتسوية الوضع، وإصدار الإقامة والهوية، مع إمكانية تجديدهما بخطوة واحدة فقط.

ويمكن الاستفادة من الخدمة وتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو تطبيقها الذكي على متجري «غوغل بلاي» أو «آب ستور».

المزايا الـ 7

• تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر لإنهاء إجراءات الإقامة.

• تأشيرة إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد.

• البقاء خارج الدولة فترة تتجاوز 6 أشهر.

• عدم الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة.

• إمكانية إصدار تصاريح إقامة لأفراد الأسرة.

• لا يوجد حد أقصى لعدد عمال الخدمة المساندة الذين يمكن استقدامهم.

• إمكانية بقاء أفراد الأسرة في الدولة طوال مدة سريان الإقامة في حال وفاة المُعيل.