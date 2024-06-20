الامارات | طلائع حجاج الإمارات تصل إلى أرض الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت طلائع حجاج الإمارات العائدين من الأراضي المقدسة بالوصول إلى أرض الدولة، أمس، وذلك عبر عدد من الرحلات الجوية إلى مطارات الدولة، بعدما أنهوا أداء مناسك الحج برمي جمرات ثاني أيام التشريق وتأدية طواف الوداع، فيما سبقهم الحجاج المتعجّلون الذين وصلوا إلى مطار الشيخ زايد الدولي مساء أول من أمس، وسط أجواء احتفالية واستقبال بالورد والحلوى ابتهاجاً بعودتهم إلى الوطن سالمين.

وتواصل مطارات الدولة اليوم، استقبال بقية أفواج البعثة الرسمية للحج، والتي ضمّت 6228 مواطناً ومواطنة، وسط استعدادات مكثّفة لتسهيل إجراءات الوصول، وتسخير جميع الجهود لضمان سير الإجراءات بسهولة وسلاسة خلال عودة حجاج بيت الله الحرام.

وأنهى حجاج بعثة الحج الرسمية، جميع مناسك وشعائر الحج بسلام تام، وبحمد من الله وفضله، وذلك بعد اكتمال المناسك وطواف الوداع وسط أجواء ومشاعر إيمانية فياضة تحفها ملائكة الرحمة والسكينة.

فيما وفّر مكتب شؤون حجاج الدولة جميع الخدمات اللازمة لتسهيل إجراءات عودة حجاج بيت الله الحرام، بما في ذلك تخصيص كاونترات لهم، وأحزمة للحقائب وماء زمزم، تفادياً للزحام، منوهاً بأن جميع حجاج الدولة أدّوا المناسك على أكمل وجه، خصوصاً بعد توفير برامج توعوية وتثقيفية تساعد الحاج على معرفة خطوات أداء مناسك الحج.

وأفاد مكتب شؤون حجاج الدولة، بأن منصة «فازع» التي أطلقها للاستجابة للبلاغات الطارئة من قبل حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الساعة، أثبتت نجاحاً كبيراً في تسريع الاستجابة للحالات الطارئة من قبل حجاج الدولة، وإيجاد الحلول بالتنسيق مع اللجان الخدمية المعنية في المكتب والحملات.

وأشار المكتب إلى المتابعة المتواصلة للقيادة الرشيدة التي أكدت ضرورة التسهيل والتيسير على حجاج دولة الإمارات في أداء مناسكهم، كما أثنى على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجهودها المتواصلة خلال موسم الحج، مشيداً كذلك بدور حملات الحج الإماراتية وفرق العمل الميدانية في تقديم الخدمات كافة لحجاجها إدارياً وإشرافياً.

من جهته، أشاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي، بالجهود المتميزة التي قدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لضمان نجاح موسم الحج لعام 1445هجرية.

وأثنى على لجان مكتب شؤون حجاج الدولة، وفرق العمل المختلفة لخدمة الحجاج.

من جهة أخرى، عقد مدير عام الهيئة محمد سعيد النيادي، نائب رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة اجتماعاً تنسيقياً مع لجان مكتب شؤون حجاج الدولة لمناقشة بدء الاستعدادات لموسم حج 1446هـ، والمخطط الزمني للاستعدادات لموسم الحج المقبل الذي يبدأ اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وأكد النيادي خلال الاجتماع أنه تقرر فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل من بداية سبتمبر المقبل، على أن يكون التقديم عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني.

. «شؤون الحجاج» يشيد بجهود السعودية.. وتقديم طلبات الحج للعام المقبل اعتباراً من سبتمبر.