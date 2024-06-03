الامارات | محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان صباح خالد الحمد بتعيينه ولياً للعهد بالكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة، إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «نهنئ شعب الكويت الشقيق.. وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد، متمنين للكويت دوام المجد والعز والاستقرار، وللشيخ صباح دوام التوفيق والسداد، ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاه والازدهار».

وهنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشعب الكويتي الشقيق بتولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد.

وقال سموه في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس «نبارك للشعب الكويتي الشقيق تولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد.. دعواتنا للأشقاء بدوام التوفيق والاستقرار، وبمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».

كما بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وشعب الكويت الشقيق، تولّي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد، متمنياً لشعب الكويت الشقيق مزيداً من النماء والخير والرفعة.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»، أمس «نبارك لصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وشعب الكويت الشقيق، تولّي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد، داعين الله أن يوفق الشيخ صباح في مهامه القادمة، ومتمنين لشعب الكويت الشقيق مزيداً من النماء والخير والرفعة».

حمدان بن محمد:

. نبارك للشعب الكويتي.. ودعواتنا للأشقاء بدوام التوفيق والاستقرار.

مكتوم بن محمد:

. نتمنّى لشعب الكويت الشقيق مزيداً من النماء والخير والرفعة.