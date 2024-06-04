الامارات | 52 دولة تُجيز استخدام رخصة القيادة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها وفرت مجموعة متنوّعة من القنوات بحيث يستطيع المتعامل تقديم طلب الحصول على رخصة القيادة من خلالها، وهي: الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، ومعاهد تعليم قيادة المركبات، كما يمكن للمتعامل أن يتقدم بطلب استبدال رخصة القيادة للدول المستثناة من خلال مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنه يمكن الحصول على خدمة تجديد رخصة القيادة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيقات الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية (الكيوسك) والوكلاء الموثوقين، وخاصية المتحدث الآلي محبوب.

وكشفت الهيئة أنه بموجب الاتفاقيات والاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات وبعض الدول الأخرى يمكن استخدام رخصة القيادة الإماراتية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي البالغ عددها خمس دول، وفي 47 دولة حول العالم، لافتة إلى أن شروط استخراج رخصة القيادة في إمارة دبي تخضع إلى قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لعام 1995، ويتوجب استيفاء شروط الحصول على رخصة القيادة بدولة الإمارات، وهي إثبات اللياقة الطبية بما في ذلك سلامة البصر، وبلوغ السن القانونية لفئة الرخصة المطلوبة، فضلاً عن ضرورة أن يجتاز فحص القيادة بحسب اللوائح والقرارات في القانون. ولغير المواطنين يشترط إقامة سارية المفعول في إمارة دبي.

وأشارت هيئة الطرق والمواصلات، إلى أنها أحدثت نقلة نوعية في توظيف التقنيات الحديثة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتسهيل وتبسيط استخراج رخص القيادة، وذلك من خلال توفير حزمة من الخدمات الرقمية على الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية (الكيوسك)، والمتحدث الآلي محبوب، وهي متاحة على مدار الساعة مما له الأثر الكبير في توفير الجهد والوقت للمتعاملين.

وأكدت الهيئة حرصها على توظيف التقنيات الذكية في اختبارات المتدربين، من خلال أتمتة فحص المعرفة (النظري) للمتدربين عبر نظام اختبارات يحتوي على الأسئلة النظرية اللازمة، والمتعلقة بالسلامة المرورية، وأنظمة القيادة الحديثة، ومخاطر الطريق وغيرها، كما تم تطوير نظام فحص السائقين الذكي (الساحة الذكية) و(فحص الطريق) باستخدام تقنيات اتصال المعلوماتية الحديثة لأتمتة معايير الفحص الحالي، ومن خلال منظومة ذكية تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الذكاء الاصطناعي، ونظام المواقع الجغرافية، وأنظمة مساعدة متقدمة وغيرها من التقنيات الرقمية الحديثة). وفي ما يخص المتقدمين ممن هم دون الـ21 عاماً، ذكرت الهيئة أنها تعمل بحسب قانون السير والمرور على استخراج رخصة القيادة، حيث هنالك اشتراطات لإصدار رخص القيادة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وبعد اكتمال جميع المقررات والدورات التدريبية للاختبارات النظرية واختبار الطريق، وعليه تصدر رخصة القيادة وتكون صلاحيتها لمدة عام واحد قابلة للتجديد.

4 شروط لاستخراج رخصة القيادة في دبي

. إثبات اللياقة الطبية بما في ذلك سلامة البصر.

. بلوغ السن القانونية لفئة الرخصة المطلوبة.

. أن يجتاز فحص القيادة بحسب اللوائح القانونية.

. لغير المواطنين يشترط إقامة سارية المفعول في دبي.