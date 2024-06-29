الامارات | «إقامة دبي» تنظم ورشة تدريبية عن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ورشة عمل تدريبية حول استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لكوادرها الإدارية.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الإدارة المستمر لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين جودة خدمة المتعاملين ومواكبة توجهات الحكومة نحو تسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت الورشة - التي شارك فيها مدير عام الإدارة، الفريق محمد أحمد المري، ومساعدوه ومديرو الإدارات، وعدد من كبار الضباط والموظفين - أدوات متقدمة من «مايكروسوفت» سيتم تبنيها في المشاريع المستقبلية للإدارة.

وأكد نائب مساعد المدير للخدمات الرقمية المقدم الخبير خالد بن مديه الفلاسي، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها الإدارة في مجال تطويع الذكاء الاصطناعي، وأسهمت في تحسين العمليات الإدارية وزيادة الكفاءة والدقة في أداء المهام.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء قاعدة قوية من المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات بفاعلية في بيئة العمل، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي الأكثر توسعاً ودقة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، المقدم الدكتور غالب عبدالله المري، عن تقديره لمشاركة «مايكروسوفت» في تنظيم الورشة، مشيداً بالأفكار والمعلومات التي قدمتها والتي ستدعم خطط واستراتيجيات تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة، ما يسهم في تحقيق أهدافها بتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز الاستباقية في إنهاء المعاملات.