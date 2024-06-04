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الامارات | رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني

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أبوظبي وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفداً أفغانياً برئاسة سراج الدين حقاني وزير الداخلية.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ودعم الإعمار والتنمية في أفغانستان.
من جانبه أعرب وزير الداخلية الأفغاني، عن سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وأفغانستان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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